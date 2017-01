Kate Middleton überfordert als zweifache Mutter? "Erziehung ist hart" 12.01.2017 10:20 Uhr / am

Kate Middleton kann bei der Erziehung ihrer Kinder Prinz George und Prinzessin Charlotte auf die Unterstützung von Angestellten bauen. Doch sie weiß, dass es andere Mütter manchmal schwer haben. Das erklärte die Frau von Prinz William nun beim Besuch einer Pflegeeinrichtung.

Als Mitglied des britischen Königshauses ist Kate Middleton (35) in einer privilegierten Situation, ein ganzes Team von Angestellten steht ihr bei Bedarf zur Seite. Überdies haben ihre Kinder Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (1) mit Carole Middleton (61) eine Oma, die vermutlich liebend gerne als Babysitter einspringt. Bei einem Besuch des "Anna Freud"-Zentrums in London zeigte Herzogin Kate aber offenbar volles Verständnis für eine Gruppe von Müttern, denen es anders ergeht, und die zusätzlich persönliche Erfahrungen mit Missbrauch oder Abhängigkeit gemacht haben.

"Erziehung ist hart", sagte Kate Middleton laut "Hello!" im Gespräch mit den Müttern und lobte diese weiter: "Mit der Geschichte und all den Dingen und Erfahrungen, die Sie gemacht haben, obendrauf Ihre eigenen Ängste und die mangelnde Unterstützung, die Sie als Mütter erleben... Ich finde es außerordentlich, wie Sie das eigentlich geschafft haben. Also, wirklich gut gemacht." Der erneute Besuch des Zentrums dürfte der Herzogin eine Herzensangelegenheit gewesen sein, seit Langem engagiert sie sich für Kinder und Jugendliche mit psychologischen Problemen.

In einer Podcast-Serie, die der Kensington Palast im vergangenen Jahr auf Twitter teilte, sprach sie ganz offen davon, dass sie und Prinz William (34) ihre Kinder auch in Therapie geben würden: "Mit der richtigen Hilfe haben Kinder eine gute Chance, ihre Probleme zu überwinden, während sie noch jung sind, und sie können die leuchtende Zukunft haben, die sie verdienen. Mit diesem Wissen fühlen William und ich uns so stark, dass wir nicht zögern würden, für George und Charlotte Experten-Hilfe zu holen, wenn sie es bräuchten."