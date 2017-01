Kate Middleton und Prinz William Das steckt hinter "BAFTA"-Verbot 30.01.2017 16:42 Uhr / cb

Schock für alle Fans von Kate Middleton und Prinz William. Die britischen Royals sollen angeblich von den "The British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) 2017" verbannt worden sein. Warum nur?

Kate Middleton (35) und Prinz William (34) gehören zu den beliebtesten Vertretern des britischen Königshauses. Schwer vorstellbar, dass diese zwei Sympathieträger irgendwo unerwünscht sind. Doch das soll nun tatsächlich der Fall gewesen sein. Der Plattform "Celeb Dirty Laundry" zufolge sollen viele Hollywoodstars um ihren Platz im Rampenlicht fürchten, wenn Herzogin Kate ebenfalls über den roten Teppich bei den "BAFTA" läuft. Angeblich sei daher ein Besuchsverbot für die Eltern von Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (1) ausgesprochen worden.

Dürfen Kate Middleton und ihr Gatte nun tatsächlich das Event nicht besuchen und das, obwohl Prinz William seit 2010 Präsident der "BAFTA's" ist? Nein, meint die Plattform "Gossip Cop". Ein Informant hat dem Onlineportal bestätigt, die Gerüchte seien "nicht wahr". Demnach werden die beiden definitiv am 12. Februar an der Veranstaltung in Londons Royal Albert Hall teilnehmen, dann werden die Awards zum 70. Mal vergeben. Erfreuliche Nachrichten, denn in den letzten zwei Jahren glänzte der Enkel von Queen Elizabeth II. (90) bei den "BAFTA's" zumeist durch Abwesenheit.

Moderiert wird die Show am Sonntag von Stephen Fry (59). Unter den Nominierten befindet sich unter anderem auch "La La Land". Nachdem die Musical-Komödie mit Emma Stone (28) und Ryan Gosling (36) bereits bei den "Golden Globes" abräumte, stehen die Chancen für die "BAFTA's" ebenfalls nicht schlecht: Elf Nominierungen darf der Film von Damien Chazelle (32) sein Eigen nennen. Doch auch "Arrival" und Tom Fords (55) Drama "Nocturnal Animals" sind im Rennen um die britischen Filmpreise.

Wem Kate Middleton und Prinz William die Daumen drücken werden, ist nicht bekannt. Das Paar dürfte aber ebenso gespannt auf die Preisverleihung blicken, wie alle anderen Filmfreunde.