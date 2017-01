Kate Middleton und Prinz William in der Krise? Darum trägt der Herzog nie seinen Ehering 25.01.2017 09:43 Uhr / sk

Kate Middleton und Prinz William gelten als Traumpaar des europäischen Hochadels. Seinen Ehering trägt der Herzog bei öffentlichen Auftritten aber nie. Gibt es etwa Zoff im royalen Paradies?

Keine Panik, von Streit ist bei Kate Middleton (35) und Prinz William (34) nichts bekannt. Vielmehr soll es einen ganz simplen Grund geben, warum der Herzog von Cambridge auf das Tragen seines Eherings verzichtet. Laut einem Informanten aus dem Palast hat er einfach keine Lust auf Brillanten. "Er ist nicht für Schmuck. Er hat nie welchen getragen", zitiert "Mirror" die Aussage eines Vertrauten aus dem Jahr 2012.

Aufgrund dieser Abneigung habe Prinz William entschieden, nach der Hochzeit mit Kate Middleton weiter ohne Ring am Finger durchs Leben zu laufen: "Er hat sich entschieden, keinen zu tragen. Das beruht alles auf einer persönlichen Vorliebe." Somit dürften die Fans beruhigt sein, die das Fehlen des Liebessymbols bemerkten und im Netz bereits wild über eine mögliche Ehekrise bei Kate und William spekulierten. So sorgte sich eine Nutzerin auf Twitter: "Beunruhigt es noch irgendeinen anderen, dass Prinz William keinen Ehering trägt? Nein? In Ordnung. Also, mich beunruhigt es. Mehr als es sollte." Abgesehen vom Fehlen des Traurings deutet momentan aber auch nichts auf eine Krise beim royalen Dreamteam hin, im Gegenteil.

Nach fünf Jahren Ehe wirken Kate Middleton und Prinz William, die mittlerweile Eltern von zwei entzückenden Kindern sind, noch immer sehr glücklich zusammen. Und im Gegensatz zu ihrem Gatten trägt Herzogin Kate ihren Ehering. Außerdem ist der Vater von Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (1) nicht das einzige Mitglied der britischen Königsfamilie, der keinen Ring trägt: Auch der Mann von Queen Elizabeth II. (90), Prinz Philip (95), soll auf das persönliche Schmuckstück verzichten.