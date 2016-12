Kate Middleton und Prinz William Prinz George in Luxus-Schule eingeschrieben 27.12.2016 16:49 Uhr / es

Kate Middleton und Prinz William werden ihre Residenz in Norfolk aufgeben und im Laufe des nächsten Jahres in den Kensington-Palast ziehen. Ganz in der Nähe soll auch Sohn George auf eine Luxus-Schule kommen, die pro Jahr so viel kostet wie ein Kleinwagen.

Wie anderen Eltern wollen natürlich auch Herzogin Kate Middleton (34) und Prinz William (34) nur das Beste für ihre Kinder. Kosten und Mühen spielen bei der Erziehung offenbar keine Rolle. So soll der kleine George (3) laut eines Berichts der "Daily Mail" auf die Wetherby School in London kommen, für die das royale Paar für ein Schuljahr stolze 6.500 britische Pfund, umgerechnet 7.600 Euro, auf den Tisch legen muss.

Bereits Prinz William und Prinz Harry (32) haben die Schule, die einen exzellenten Ruf genießt, besucht. Neben der Reputation spreche auch die Lage für die Wetherby School – die befindet sich nämlich nur knapp einen Kilometer entfernt vom Kensington-Palast, in den Kate Middleton und Prinz William ab nächstes Jahr ihren Hauptwohnsitz haben werden. Mit dem Umzug in das britische Königshaus wird auch vermutet, dass das Paar von Queen Elizabeth II. (90) stärker in die Pflicht genommen wird.

Insbesondere Kate Middleton sagte zuletzt immer wieder öffentliche Auftritte ab, was dem Familienoberhaupt der Royals so gar nicht gefallen haben sollte. Aber auch von Prinz William wünscht sich die Queen mehr Engagement. Gut möglich also, dass der 27-Jährige seinen Vertrag als Helikopter-Pilot für "East Anglian Air Ambulance Service", der laut "Daily Telegraph" im März enden soll, nicht verlängert, um sich ganz seiner Rolle als Prinz von Großbritannien widmen zu können.