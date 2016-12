Kate Middleton und Prinz William Stylischer Auftritt an Weihnachten 27.12.2016 12:24 Uhr / cb

Kate Middleton ist für ihr stilsicheres Modebewusstsein bekannt – und dieses stellte sie einmal mehr an Weihnachten unter Beweis. Beim Gang zum Gottesdienst sorgten auch Prinz Wlliam und die beiden Kinder für Entzücken bei den Fans der britischen Königsfamilie.

Herzogin Kate Middleton (34) und Prinz William (34) verbrachten das diesjährige Weihnachtsfest nicht, wie es eigentlich die Tradition vorschreibt, bei der Queen (90) auf Schloss Sandringham, sondern in Bucklebury bei den Middeltons. Der Grund dafür soll laut "Daily Mail" Schwester Pippa (33) sein, die schon in Kürze ihren Verlobten James Matthews (41) heiraten und noch ein letztes Mal gemeinsam mit der Familie das Fest der Liebe feiern will. Laut Medienberichten ging es dafür am zweiten Weihnachtstag in den Gottesdienst in die St. Mark's-Kirche in Englefield – dort, wo sich Pippa und James auch im Frühjahr das Jawort geben sollen.

Wie aktuelle Bilder zeigen, schlüpfte Kate Middleton (34) für ihren Weihnachtsauftritt in einen eleganten bordeauxfarbenen Mantel. Farblich dazu abgestimmt trug Töchterchen Charlotte (1) eine rubinrote Wollstrumpfhose, eine rote Schleife im Haar und ein dunkles Jäckchen. Nicht minder schick war auch die Garderobe von Prinz William, der sich für einen dunkelblauen Mantel, ein weißes Hemd sowie eine rote Krawatte entschied. In puncto Outfit stach allerdings George (3) hervor. Der kleine Blondschopf entzückte in kniehohen Socken und einem niedlichen grauen Mantel mit dicken Knöpfen. Da scheinen die Royals wohl ihren nächsten Style-König gefunden zu haben.

Bei dem süßen Anblick dürfte die Queen vielleicht darüber hinweg getröstet werden, dass die Urenkelkinder an Weihnachten nicht bei ihr waren. Angeblich soll das Oberhaupt der britischen Königsfamilie nicht sonderlich erfreut über die Abwesenheit von Kate Middleton und Prinz William sein, ist das Truthahn-Essen auf Schloss Sandringham schließlich ein fester Bestandteil des Weihnachtsprogramms der Royals.