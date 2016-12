Kate Middleton und Prinz William Traditionsbruch zum Wohle der Kinder 23.12.2016 14:42 Uhr / am

Zu Weihnachten bringen Kate Middleton und Prinz William die höfische Etikette der Royals gehörig durcheinander. Doch ihr Traditionsbruch hat einen ganz bestimmten Grund.

Kate Middleton (34) und Prinz William (34) wollen Weihnachten erstmals nicht mit der Queen (90) verbringen. Statt dem alljährlichen Truthahn-Essen auf Schloss Sandringham beizuwohnen, haben die beiden sich Medienberichten zufolge dazu entschlossen, gemeinsam mit ihren Kindern, dem dreijährigen George und der einjährigen Charlotte, den ersten Weihnachtstag bei Kates Eltern Michael und Carole zu verbringen. Auch ihre Schwester Pippa (33) sowie ihr Bruder James (29) sollen mit von der festlichen Partie sein.

Ein vermeintlicher Grund für diese Entscheidung: Da Kate Middletons Schwester Pippa bald heiraten wird, könnte dies laut "Daily Mail" die letzte Möglichkeit sein, das Fest gemeinsam zu verbringen. Ob die Queen da "amused" ist? Denn die nimmt traditionelle Verpflichtungen besonders ernst. Zudem ist bekannt, dass Weihnachten mit dem royalen Oberhaupt stark reglementiert ist. Es soll einen strengen Zeitplan geben, was Mahlzeiten und Aktivitäten betrifft.

Ihren Kindern sollen Herzogin Kate Middleton und Prinz William dies ersparen wollen. Und auch wenn die Queen vor allem ihre Enkelkinder sicherlich vermissen wird, so glaubt Erziehungsexpertin Lisa Clegg, dass die royalen Eltern angemessen handeln. Gegenüber "Mail Online" meinte diese nun: "Wenn Kate und William einen Schritt weg von den königlichen Pflichten zu bestimmten Zeiten machen können, um das Leben so einfach und so normal wie möglich für George und Charlotte zu gestalten, dann ist das die absolut richtige Entscheidung."

Lediglich Prinz Harry (32) wird sich zu Weihnachten nicht aus der Affäre ziehen können, um das Fest der Liebe mit seiner Herzdame Meghan Markle (35) zu verbringen. Denn nur enge Familienmitglieder und deren Partner, wenn sie denn verlobt sind, dürfen an der traditionellen Weihnachtsfeier der Queen teilnehmen.