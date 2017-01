Kate Middleton und Schwester Pippa Süßes Video als Mini-Brautjungfern aufgetaucht 23.01.2017 13:55 Uhr / tr

Nach Kate Middleton läuft auch ihre Schwester Pippa Middleton bald in den Hafen der Ehe ein. Monate vor dem großen Tag ist ein Video aufgetaucht, das die Schwestern in jungen Jahren als entzückende Brautjungfern zeigt.

Bei der Hochzeit von Kate Middleton (35) und Prinz William (34) waren die Augen der Welt vor allem auf die Braut, aber auch auf die Brautjungfer gerichtet: Pippa Middleton (33). Doch bereits Jahrzehnte zuvor hatten die Geschwister bei einer Hochzeit einen großen Auftritt, wie bislang unveröffentlichte Bilder auf "Daily Mail" zeigen. Die Aufnahmen entstanden 1991 bei der Hochzeit ihres Onkels Gary Goldsmith, bei der die Schwestern Brautjungfern waren. Herzogin Kate war zu der Zeit gerade einmal neun Jahre alt, Pippa sieben.

Im veröffentlichten Video von der Familienfeier sind Kate Middleton und Pippa Middleton in rosafarbenen Brautjungfern-Kleidern mit Puffärmeln zu sehen, ihre Haare schmücken florale Krönchen. Während die heutige Gattin von Prinz William auf den Bildern fast immer fröhlich lächelt und zwischendurch schüchtern in die Kamera winkt, scheint sich ihre kleine Schwester nicht ganz so wohl in ihrer Haut zu fühlen. In einem Moment zieht sie Grimassen und kämpft offenbar mit ihrem Haarschmuck. Bruder James Middleton (29) war ebenfalls bei der Hochzeit. Wie die anderen Männer auch trug der kleine James einen schicken Smoking mit Weste und lächelte stolz in die Kamera. Sein elegantes Outfit wurde mit einem Zylinder und einer weißen Einsteckblume komplettiert.

Auf das Foto zusammen mit seinen Schwestern, dem Brautpaar und anderen Gästen hatte James Middleton aber offenbar keine große Lust. Der Kleine war gerade beim Spielen im Garten unterwegs und musste erst einmal eingefangen und zu den anderen getragen werden. Seine Schwestern Pippa Middleton und Kate Middleton warteten derweil schon brav darauf, abgelichtet zu werden. Ob es bald auch so süße Bilder von Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (1) bei der Hochzeit ihrer Tante Pippa zu sehen gibt?