Kate Middleton und Prinz William gelten als echtes Traumpaar des europäischen Hochadels. Aber angeblich ist die Herzogin nicht so glücklich in der Beziehung, wie es nach außen hin wirkt. Doch was ist dran an dieser Vermutung?

Seit der Hochzeit mit Prinz William (34) ist Kate Middleton (35) zu einem der beliebtesten Mitglieder der Royal Family avanciert. Fans in aller Welt nehmen Anteil an dem vermeintlich märchenhaften Familienglück, das die Herzogin aus bürgerlichem Hause an der Seite des charmanten Prinzen und mit ihren gemeinsamen Kindern Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (1) erlebt. Doch die Fassade soll trügen. "Celeb Dirty Laundry" spekulierte jüngst, dass Herzogin Kate ihre wahren Gefühle über die Hochzeit verbergen könnte – und bereits nach einem Ausweg aus der britischen Königsfamilie suche.

Anlass für diese Spekulationen war eine Rede, die Kate Middleton an einer englischen Schule hielt und in der es einmal mehr um eine ihrer Herzensangelegenheit ging: die mentale Gesundheit für Kinder und Jugendliche, für die sich die Frau von Prinz William schon lange einsetzt. Das Klatschportal mutmaßte, dass Herzogin Kate zwar in der Öffentlichkeit fordere, dass sich Menschen mit mentalen Problemen Hilfe holten, sie ihre eigenen Probleme aber geschickt vor der Außenwelt verberge. Denn in Wahrheit sei sie unglücklich in der Ehe mit dem Herzog von Cambridge. Der Grund: Kate hat angeblich große Angst vor öffentlichen Auftritten und fühlt sich als Mitglied der Königsfamilie wie eine Gefangene.

Doch was ist dran an dem Gerücht? Wie nun ein anonymer Vertrauter "Gossip Cop" zu berichten wusste, sind diese Spekulationen "komplett falsch", Kate Middleton und Prinz William sind demnach nach wie vor ein glückliches Ehepaar. Eine neuerliche Scheidung müssen die britischen Royals in nächster Zeit also offenbar nicht fürchten.