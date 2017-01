Kate Middleton vor Trennung? Prinz William fehlt die Leidenschaft 26.01.2017 17:33 Uhr / lm

Mit Prinz William hat Kate Middleton offenbar ihren Traummann gefunden. Oder etwa doch nicht? Angeblich schaut die Herzogin nun neidisch auf die Ehe eines anderen Paares aus dem europäischen Hochadel, in der es mutmaßlich leidenschaftlicher zugeht als bei den britischen Royals.

Ausgangspunkt für die Spekulationen ist die Tatsache, dass der Gemahl von Kate Middleton (35) keinen Ehering trägt, wie "Celeb Dirty Laundry" schreibt. Zwar offenbarte schon vor Jahren ein Informant aus dem Palast, dass Prinz William (34) dafür einen simplen Grund habe, er möge einfach keine Schmuckstücke. Dennoch rätseln royale Beobachter, ob in Wahrheit nicht vielleicht ein anderer Grund dahinter steckt. Könnte es etwa sein, dass der Herzog Kate nicht aus Liebe, sondern aus Pflichtgefühl geheiratet hat? Einfach, weil er als künftiger König eine Königin an seiner Seite braucht?

Und ausgerechnet inmitten dieser Diskussion sorgt Frederik von Dänemark (48) für gegenteilige Schlagzeilen: Angeblich möchte der Prinz seine Frau Mary zu Dänemark (44) zum Geburtstag mit einem ganz besonders romantischen Präsent überraschen: einer eigene Insel in ihrer Heimat Australien. "Isle Mary" soll das Eiland heißen und den Prinzen zehn Millionen US-Dollar kosten, was umgerechnet einer Summe von rund 9, 35 Millionen Euro entspricht. Ein extravagantes Geschenk, von dem Herzogin Kate wohl nur träumen kann, wie das Klatschportal mutmaßt. Schließlich sei nicht bekannt, dass Prinz William ihr je eine so große Überraschung gemacht habe. Das Teuerste sei ihr Verlobungsring gewesen, für den William aber nicht zahlen musste, da es sich um den Ring seiner verstorbenen Mutter handelt.

Ein weiterer Punkt, warum Kate Middleton mutmaßlich neidisch nach Dänemark blickt, sei ihr Geburtstag gewesen. Denn an ihrem Ehrentag gab es Berichten zufolge anstelle einer großen Party eine kleine Feier im engsten Familienkreis. Dass Kate eifersüchtig ist, weil sie selbst mit Prinz William nicht dieselbe Leidenschaft teilt, bleibt aber im Bereich des Spekulativen. Vielleicht liebt sie William auch einfach so, wie er ist.