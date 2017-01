Kate Middleton Vorbild für Cheryl Cole? Royaler Style für "One Direction"-Baby 27.01.2017 18:07 Uhr / es

Kate Middleton hat sich längst einen Namen als Style-Queen der britischen Royals gemacht. Jetzt könnte auch die Freundin von "One Direction"-Star Liam Payne, Cheryl Cole, von der Herzogin inspiriert worden sein.

Seit der Hochzeit mit Prinz William (34) ist Kate Middleton (35) für Frauen in aller Welt zum Style-Vorbild avanciert. Egal, was die Herzogin auch trägt, wenig später ist es vermutlich schon vergriffen. Der sogenannte "Kate Middleton Effekt" bezieht sich aber offenbar nicht nur auf Kleider. Zumindest wurde nun laut "The Sun" ein Lieferwagen von "Silver Cross" vor der Tür von "One Direction"-Freundin Cheryl Cole (33) gesichtet – jenes Traditionsunternehmens, bei dem auch Herzogin Kate vor der Geburt von Prinz George (3) einen Kinderwagen bestellte.

Ob sich Cheryl Cole von Kate Middleton inspirieren ließ und das nächste "One Direction"-Baby demnächst, wie Prinz George und Prinzessin Charlotte (1), in einem Luxus-Kinderwagen durch die Gegend chauffiert wird? Möglich wäre es. Doch vielleicht hat sich die Freundin von Liam Payne (23) auch Spielsachen oder einen Autositz liefern lassen, die das britische Label ebenfalls vertreibt. Was genau im Lieferwagen war, ist auf alle Fälle nicht bekannt. Und auch die Schwangerschaft haben bislang weder Liam Payne noch Cheryl Cole bestätigt. Doch nachdem der Baby-Bauch der Musikerin schon seit November keinen Zweifel mehr ließ, machte Niall Horan (23) die gute Nachricht jüngst offiziell.

"Ich freue mich sehr darauf", erklärte der "One Direction"-Hottie im Gespräch mit "Daily Star" und fügte hinzu, dass Liam Payne vor der Geburt seines ersten Kindes bestimmt nervös sei: "Liam hat nicht gesagt, dass er nervös ist, aber ich bin mir sicher, dass er es ist." Über die werdenden Eltern hatte Niall Horan auch nur Gutes zu berichten: "Er ist großartig und sie ist reizend und es wird ein entzückendes Kind sein. Sie lieben sich."