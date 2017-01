Kate Middleton zu berühmt Von den "BAFTAs" verbannt 24.01.2017 15:52 Uhr / tr

Eigentlich ist Kate Middleton ein gern gesehener Gast bei Veranstaltungen. Die "BAFTAs 2017" sollen in diesem Punkt eine Ausnahme sein, angeblich wurde die Herzogin von dem Event verbannt. Aber warum?

Als Mitglied der Royal Family verleiht Kate Middleton (35) jeder Veranstaltung Glanz und Glamour, und so dürfte es für Veranstalter eine große Ehre sein, wenn die Frau von Prinz William (34) ihr Kommen zusagt. Die Organisatoren der "BAFTAs 2017" sehen das angeblich ganz anders. Zumindest wussten Informanten "The Sun" zu berichten, dass ein Kommen von Herzogin Kate bei der anstehenden Preisverleihung nicht erwünscht sei. Der Grund: Es bestünde die Gefahr, dass Kate Stars wie Emily Blunt (33) und Naomie Harris (40) die Show stehlen könnte.

Doch kann es wirklich sein, dass die Organisatoren der "BAFTAs 2017" freiwillig auf einen Stargast wie Kate Middleton verzichten? Wohl eher nicht. Laut einem Sprecher der Preisverleihung seien die Berichte völliger Blödsinn. Vielmehr würde es das Team sehr freuen, wenn Prinz William und seine Gemahlin an der Preisverleihung teilnehmen würden und so hätte das royale Traumpaar natürlich auch in diesem Jahr eine Einladung erhalten. Ob Kate und William kommen, steht aber offenbar noch in den Sternen.

Für Kate Middleton wäre es die erste Teilnahme an der Preisverleihung, Prinz William blieb der Veranstaltung in den letzten zwei Jahren fern, obwohl er seit 2010 Präsident der "British Academy Film Awards" ist. Laut dem Informanten der britischen Zeitung stünde auch in diesem Jahr noch nicht fest, ob der Herzog den "BAFTAs" die Ehre erweist, denn er sei dafür bekannt, seine Meinung in der letzten Sekunde noch zu ändern. Sicherheit gibt es demnach erst am 12. Februar 2017, dann wird der Preis in der Londoner "Royal Albert Hall" verliehen.