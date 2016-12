Katy Perry und Orlando Bloom Klebrige Sauerei unterm Weihnachtsbaum 27.12.2016 17:33 Uhr / or

Die Beziehung in Gefahr? Von wegen! Katy Perry und Orlando Bloom verbrachten die Weihnachtstage gemeinsam und hatten dabei jede Menge Spaß, wie zwei Videos auf Instagram nur allzu deutlich machen.

In dem einen Clip sieht man, wie Katy Perry (32) gemeinsam mit ihrer Schwester Angela Hudson (34) vor einem leuchtenden Weihnachtsbaum den Partyklassiker "Pie Face" spielt. Dabei gilt es, seinen Kopf auf die Halterung zu legen und den Knopf so oft wie möglich zu drücken, damit die Ladung Sahne im Gesicht des Gegenspielers landet. Am Anfang sieht es noch so aus, als könnte Katy Perry gegen ihre Schwester gewinnen, doch dann nähert sich der Wurfarm zunehmend in Richtung der Musikerin.

Als sie dann die Sahne abbekommt, verteilt eine Männerhand die süße Creme noch weiter in ihrem Gesicht. Vermutlich steckte Freund Orlando Bloom (39) dahinter. Der war nämlich bei der Weihnachtsfeier auch dabei und ließ es sich natürlich nehmen, ebenfalls beim "Pie Face"-Spaß mitzumachen.

Orlando Bloom trat gegen den Bruder von Katy Perry, David Hudson, an. Zwar drückte der Star aus "Herr der Ringe" wie verrückt auf den Knopf, doch auch er konnte die Sahnedusche nicht verhindern. Kurz bevor die Wurfhand nach oben schnellt, drückt Katy Perry ihrem Liebsten die Sahne ins Gesicht. Diese Rache war im wahrsten Sinne des Wortes süß! Orlando Bloom nahm es jedoch mit Humor und lachte sich mit weißem Gesicht schlapp.

Mit den zwei Clips, die die beiden Stars jeweils auf ihre Instagram-Accounts hochgeladen haben, widerlegt das Paar die jüngsten Trennungsgerüchte. Bereits kurz vor Weihnachten zeigten sich Katy Perry und Orlando Bloom als eingespieltes Team, als sie in Los Angeles eine Klinik besuchten, in der kranke Kinder mit Musik therapiert werden. Den herzerwärmenden Besuch hielten die beiden Turteltauben ebenfalls auf Instagram fest.