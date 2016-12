Katy Perry und Orlando Bloom Riesenspaß im Schnee 30.12.2016 14:30 Uhr / wa

Ab in den Süden? Von wegen. Katy Perry und Orlando Bloom verbrachten die Festtage im verschneiten Wyoming – und hatten der eisigen Temperaturen zum Trotz offensichtlich viel Spaß.

Während es viele Stars an Weihnachten an traumhafte Strände zieht, verbrachten Katy Perry (32) und Orlando Bloom (39) die Festtage offensichtlich lieber im Schnee, genauer gesagt in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming mit der Familie der Sängerin. Laut "Daily Mail" mieteten sie sich über die Weihnachtstage eine luxuriöse Villa in dem pittoresken Ort. Bilder zeigen das Paar beim gemeinsamen Bummel, im Moment der Aufnahme fallen große Schneeflocken vom Himmel.

Katy Perry ist dem Wetter entsprechend warm und leger gekleidet, sie trägt auf den Bildern eine Käppi, einen grauen Kapuzen-Pullover und einen dicken Wintermantel. Orlando Bloom hingegen hat sich für ein festlicheres Outfit entschieden, allerdings nicht für die elegante, sondern die lustige Variante: Der "Herr der Ringe"-Beau erschien bei dem Spaziergang durch die Winterlandschaft ebenfalls in einer dicken Jacke und einer bunten Lichterkette um den Hals. Der Hingucker: Eine schrille gelbe Weihnachtsbrille auf der Nase, die noch mit einer Weihnachtsmütze und einem weißen Bart ausgestattet war. Und auch wenn die Brille sein Gesicht fast komplett verdeckte, alleine die blonden Haare ließen keinen Zweifel daran, von wem die Sängerin begleitet wurde.

Dass das neue Traumpaar Hollywoods offenbar ein rundum gelungenes Weihnachtsfest hatte, deuteten bereits lustige Video an, die Katy Perry und Orlando Bloom vor wenigen Tagen auf ihren Instagram-Accounts teilten. Darin spielen sie mit Katys Familie den Partyklassiker "Pie Face", bei dem beide eine ordentliche Ladung Sahne ins Gesicht bekamen, und sich vor Lachen kaum mehr halten können.