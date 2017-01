Kendall Jenner im sexy Lingerie-Look Heiße Silvester-Party mit Jordan Clarkson 02.01.2017 17:33 Uhr / sk

An Silvester gewährte Kendall Jenner einmal mehr tiefe Einblicke, denn sie feierte in einem Hauch von Nichts ins neue Jahr. Mit von der Partie waren prominente Freunde wie Bella Hadid und Jordan Clarkson – für den es um Mitternacht angeblich auch einen Kuss gab.

Kendall Jenner (21) ist für ihre freizügigen Outfits bekannt und auch zu Silvester machte der Kardashian-Spross keine Ausnahme. Wie "Hollywood Life" berichtet, feierte die Laufstegschönheit den Jahreswechsel in Los Angeles – und trug nichts außer einem sehr kurzen schwarzen Spitzenkleid mit tiefem Ausschnitt im Lingerie-Look. Auf Instagram teilte sie später ein Bild von ihrem heißen Party-Outfit, zu dem sie im Moment der Aufnahme einen großen Zylinder kombinierte, auf dem in großen Lettern "Happy New Year" zu lesen ist.

Den Start ins neue Jahr verbrachte Kendall Jenner in bester Gesellschaft, unter anderem mit ihren Model-Kolleginnen und guten Freundinnen Hailey Baldwin (20) und Bella Hadid (20), wie ein Party-Schnappschuss zeigt, den die Schwester von Gigi Hadid (21) in ihrem virtuellen Fotoalbum veröffentlichte – und der zeigt, dass Hailey Baldwin und Bella Hadid den Jahreswechsel nicht weniger sexy feierten.

Dem US-Portal zufolge begann der Silvester-Abend für Kendall Jenner ganz entspannt bei einem Dinner mit Bella Hadid. Um Mitternacht galt ihre Aufmerksamkeit aber offenbar einer ganz bestimmten Person: Jordan Clarkson (24), der seit kurzer Zeit als neuer Freund des "Victoria's Secret"-Engels gehandelt wird. Angeblich gab es um Mitternacht einen Kuss für den Basketballspieler. Ob die Beauty und der Sportler tatsächlich ein Paar sind? In der Gerüchteküche brodelt es zumindest, seit Kendall Jenner und Jordan Clarkson im November bei der "AMAs"-After-Party von Drake (30) gesichtet wurden. Einem Augenzeugen von "E! News" zufolge zeigten sie sich damals sehr "verschmust". Und: "Sie hat die ganze Zeit gelacht."