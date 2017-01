Im Oktober 2016 wurde sie bestohlen Kim Kardashian: Nach Raubüberfall in Paris 16 Verdächtige festgenommen 09.01.2017 08:52 Uhr / ct

Jetzt per E-Mail teilen

Kann Kim Kardashian bald wieder ruhiger schlafen? Nachdem der Reality-TV-Star im vergangenen Jahr von Unbekannten in ihrem Pariser Luxus-Hotel ausgeraubt wurde, hat die französische Polizei nun 16 Verdächtige festgenommen. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Die Personen seien im Raum Paris und Umgebung festgenommen worden.

Das Diebesgut hat einen Wert von rund 9 Millionen Euro

Kim Kardashian wurde im Oktober 2016 während eines Aufenthalts mit ihrer Familie in Paris von Maskierten mitten in der Nacht ausgeraubt. Zum Zeitpunkt der Tat war der Reality-Star allein, Ehemann Kanye West und ihre Schwestern und Halb-Schwestern sowie ihre Mutter waren nicht mit in ihrem Zimmer. Schmuck im Wert von umgerechnet zirka neun Millionen Euro konnten die Räuber erbeuten.

Kim Kardashian ist seit dem Überfall in Paris traumatisiert

Nach dem Überfall hatte sich Kim Kardashian weitesgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sie habe in der Tatnacht um ihr Leben gefürchtet. "Sie werden mir in den Rücken schießen!" habe sie damals gedacht: "Es gibt keinen Ausweg."

Möglicherweise steht die französische Polizei nun kurz vor der Aufklärung des spektakulären Raubüberfalls.