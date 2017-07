Krasser Erfolg Die 187 Straßenbande knackt diesen Rekord von Ed Sheeran 28.07.2017 13:33 Uhr

Die 187 Straßenbande ist derzeit in aller Munde. Am 18. Juli brachten die Hamburger Rapper ihr neues Album "Sampler 4" heraus. Und das ist richtig eingeschlagen: Mit ihrer neuen Platte haben Bonez MC, Gzuz, Maxwell, Lx und Sa4 gleich mal etliche Rekorde geknackt - und den beliebten Sänger Ed Sheeran von seinem Thron gestoßen.

Wie der Streaming-Dienst "Spotify" berichtet, wurde der "Sampler 4" der Straßenbande gleich in der ersten Woche 22,9 Millionen Mal gestreamt. Damit haben die Hamburger gleich zwei Rekorde in Deutschland pulverisiert.

Ed Sheeran hatte bislang als internationaler Künstler den Rekord für die meisten Streams in Deutschland inne. Sein aktuellstes Album "Divide" schaffte es in einer Woche auf 22,1 Millionen Aufrufe. Der beste deutsche Künstler schaffte es bislang, 14,6 Millionen Streams in einer Woche zu verbuchen. Dieses Kunststück gelang Bushido mit seinem aktuellen Album "Black Friday".

Nun hat es die 187 Straßenbande geschafft, die beiden anderen Künstler vom Thron zu stoßen. Damit gelingt den Rappern ein Novum:

"Zum ersten Mal gibt es nun mit 187 Straßenbande einen Künstler, der hierzulande beide Spotify-Rekorde hält", schreibt der Streaming-Anbieter selbst. Doch damit nicht genug. Die Hamburger haben laut Spotify noch weitere Deutschland-Rekorde aufgestellt: "Erstmals in Deutschland konnte ein Künstler zeitweise vier Songs aus einem Album in den Top 5 der Spotify-Charts platzieren, alle 16 Songs vom "Sampler 4" schafften es zudem in die deutschen Spotify Top 50 Charts."

Das belegt: In der deutschen Rapszene gibt es aktuell keine Künstler, die mehr Erfolg haben als die Jungs der Straßenbande.

Wie gut es für die Straßenbande läuft, zeigten sie bereits vor einigen Wochen. Damals machten sie öffentlich, wie viel sie mit nur einem Song auf YouTube verdient haben. Wir verraten euch die irre Summe oben im Video.