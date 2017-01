Kristen Stewart beim Sport Joggen gegen Panikattacken 09.01.2017 12:28 Uhr / sk

Lange Zeit litt Ex-"Twilight"-Star Kristen Stewart unter Panikattacken, doch inzwischen hat die Schauspielerin einen ganz eigenen Weg gefunden, mit ihren Problemen umzugehen.

Während andere sich in psychiatrische Behandlung begeben, um mit ihren Panikattacken klarzukommen, hat Kristen Stewart (26) wie so oft ihre eigene Methode entwickelt, um ihre Angelegenheiten ins Reine zu bringen. Im Interview mit dem Wochenendmagazin der "Berliner Morgenpost" verriet die ehemalige "Twilight"-Darstellerin jetzt, wie sie mit der Angst vor öffentlichen Auftritten und anderen Stresssituationen umgeht.

"Die einfachste Methode ist schwitzen", stellt Kristen Stewart in dem Gespräch gewohnt direkt fest. Immer, wenn sie eine Panikattacke bekomme oder einfach Distanz brauche, gehe sie daher joggen, "Dein Körper ist stärker als dein Geist. Wenn du physisch wieder Energie hast, dann fühlt sich das genial an", so die KStew.

Geht man nach den neuesten öffentlichen Auftritten der Actress, scheint diese Taktik tatsächlich aufzugehen. Immerhin wirkte Kristen Stewart in den letzten Wochen so gelöst wie selten zuvor, wenn sie auf dem roten Teppich für Fans und Fotografen posierte. Damit hatte sie noch bis vor wenigen Monaten ihre Probleme. Mit frostigem Blick und scheinbar dauerhaft schlecht gelaunt präsentierte sie sich früher der Presse.

"Ich hatte so viel Stress und Panikattacken. Ich habe mich täglich übergeben und auch ganz nebenbei mal. Zum Glück habe ich nie unter einer Essstörung gelitten, damit hatte das nichts zu tun", erklärte der einstige "Twilight"-Star die Situation im August letzten Jahres schließlich im Gespräch mit "ELLE". "Ich hatte immer Bauchschmerzen. Und ich war ein Kontrollfreak. Immer, wenn ich nicht vorhersehen konnte, was in einer bestimmten Situation auf mich zukommen würde, fühlte ich mich, als würde ich krank werden." Mit ihrer sportlichen Selbsttherapie scheint Kristen Stewart das Problem inzwischen jedenfalls ziemlich gut in den Griff bekommen zu haben.