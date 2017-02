Kristen Stewart bereit für "Twilight"-Comeback? Heiß auf neues Buch 02.02.2017 14:45 Uhr / am

Das Ende der "Twilight"-Reihe mit Kristen Stewart und Robert Pattinson schien besiegelt, doch immer wieder tauchen Gerüchte über einen möglichen sechsten Teil auf. Eine ist auf alle Fälle schon einmal heiß auf eine neue Vampir-Geschichte: die Bella-Darstellerin höchstpersönlich.

Offiziell ist die "Twilight"-Geschichte abgeschlossen, doch nach wie vor hoffen Fans von Kristen Stewart (26) und Robert Pattinson (30), dass ihre Lieblinge in Zukunft noch einmal in die Rollen von Bella Swan und Edward Cullen schlüpfen. Ganz unwahrscheinlich scheint das nicht, bereits in der Vergangenheit deutete Patrick Wachsberger, Co-Chairman von "Lionsgate", einen möglichen neuen Teil an. Doch was sagt die Bella-Darstellerin dazu? Auf eine neue Geschichte würde sie sich zumindest freuen, wie sie "Press Association" erzählte.

"Ich wäre definitiv die Erste, die es lesen würde", so Kristen Stewart zu einem möglichen neuen Buch von Stephenie Meyer (43), der Autorin der "Twllight"-Bücher, die den Vampirfilmen als Vorlage dienten. Was viele Zuschauer aber vielmehr interessieren dürfte, ist die Frage, ob KStew auch bei einem möglichen sechsten Film mit von der Partie sein würde. Einem Leinwand-Comeback an der Seite von Robert Pattinson erteilte die Aktrice in dem Interview eine klare Absage. "Wir haben die Serie gewissermaßen fertigstellt. Wir haben fünf Filme gemacht. Ich denke, wir haben es richtig gemacht."

Für "Twilight"-Fans dürfte die Antwort ernüchternd sein, wirklich überraschend kommt sie aber nicht. Immerhin hatte sich Kristen Stewart bereits in der Vergangenheit kritisch über die Rolle geäußert, die sie damals zum Star machte. Erst jüngst gestand sie in einem Interview mit "Refinery29", dass sie "eine Million schlechte Filme gemacht" habe. "Nicht unbedingt schlecht, aber manchmal entwickeln sie sich einfach nicht so wundersam, wie gedacht." Es könnte sein, dass sie sich damit auch auf die Vampirserie bezieht.