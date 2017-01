Kristen Stewart datet Stella Maxwell Im Hipster-Partnerlook unterwegs 05.01.2017 16:48 Uhr / lm

Kurz vor Weihnachten wurde Kristen Stewart während einer Drehpause zu ihrem neuen Film beim gemeinsamen Spaziergang mit Stella Maxwell gesichtet. Eine zufällige Begegnung? Wohl kaum! Die beiden Damen zeigten sich nun erneut als eingespieltes Team.

Derzeit befindet sich Kristen Stewart (26) in Savannah, einer Stadt im Chatham County im US-Bundesstaat Georgia, wo sie für ihr neuestes Filmprojekt "Lizzie" vor der Kamera steht. Eine Vorstellung davon, was die "Twilight"-Schönheit zwischen den Dreharbeiten so unternimmt, geben neuste Schnappschüsse, die am Mittwoch entstanden sind.

Auf denen ist Kristen Stewart einmal mehr mit Stella Maxwell (26) unterwegs. Das mutmaßliche Paar scheint sein Date wohl geheim halten zu wollen, tragen doch beide Ladys eine große Sonnenbrille. Und auch sonst sind Kristen Stewart und Stella Maxwell in puncto Outfit voll aufeinander abgestimmt: Skinny Jeans, schwarze Bomberjacke – die Zwei zeigen, dass man selbst im Partnerlook die Coolness-Messlatte sehr hoch legen kann.

Dass Kristen Stewart und Stella Maxwell erneut bei einem Date entdeckt wurden, ist kein Zufall. "Als Kristen in Savannah drehte, hat sie mehrere Tage mit Stella verbracht, die zu Besuch kam", plauderte ein Informant im Gespräch mit dem "People"-Magazin aus. Eine andere Quelle bestätige dem Blatt, dass die beiden sich nicht nur zum Kaffeeplausch verabreden würden: "Kristen datet Stella. Sie haben Spaß zusammen." Und die zwei Turteltauben scheinen es wirklich ernst zu meinen: Angeblich soll der "Victoria’s Secret"-Engel derzeit sogar im Haus von Kristen Stewart in Los Angeles residieren.

Das Gerücht um eine Liebesbeziehung zwischen KStew und Stella Maxwell kam erstmals auf, als sich die beiden auf der New Yorker "Met Gala" im Mai ganz verliebt zeigten. Danach tauchten die Schauspielerin und ihre Model-Freundin immer wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit auf.