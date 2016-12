Kristen Stewart datet Stella Maxwell Wirres Versteckspiel vor Paparazzi 28.12.2016 16:10 Uhr / lm

Keine Lust auf Gaffer: Kristen Stewart und Neu-Freundin Stella Maxwell trafen am Dienstag in Hollywood auf Journalisten. Augenscheinlich gingen der Schauspielerin und dem Model die Paparazzi gehörig auf die Nerven.

Demnach halten es Kristen Stewart (26) und Stella Maxwell (26) nicht unbedingt wie andere prominente Paare und grinsen bei jeder sich bietenden Möglichkeit in die Kamera. Wie die britische "Daily Mail" berichtet, versuchte das recht frisch verliebte Paar am Dienstag, unerkannt einen Laden in Los Angeles zu verlassen, um ins Auto zu kommen. Doch indem die Turteltauben versuchten, ihre berühmten Gesichter mit den Händen zu verdecken, zogen Stella Maxwell und Kristen Stewart noch mehr Aufmerksamkeit auf sich.

Dabei brauchten sich die beiden Frauen nicht zu verstecken: Kristen Stewart trug eine coole schwarze Jacke, dazu ein weißes T-Shirt, zerrissene Jeans und lässige Sneaker, während sie eine Apotheke verließ. Auch Stella Maxwell, die ihre Brötchen als Model unter anderem für "Victoria's Secret" verdient, überquerte die Straße in einem Casual-Look. Sie war in eine Jacke mit Wollfutter sowie eine knallenge schwarze Lederhose geschlüpft; ihr Outfit komplettierten Adidas-Turnschuhe.

Doch Kristen Stewart und Stella Maxwell überstanden den Spießrutenlauf mit mehrmaligem Wegdrehen von den Fotografen und ihren Händen vorm Gesicht. Dann stiegen beide in den Sportwagen der "Twilight"-Darstellerin ein – dessen letzte Autowäsche lag, wie auf einem Bild zu sehen ist, scheinbar auch schon einige Zeit zurück.

Erstmals waren beide auf der New Yorker "Met Gala" im Mai zusammen gesichtet worden. Danach tauchten die Schauspielerin und ihre Modelfreundin mehrfach in der Öffentlichkeit auf. Zuletzt hatte Stella Maxwell ihre Freundin bei Dreharbeiten zum Film "Lizzie" in Savannah, Georgia, besucht. "Als Kristen in Savannah gedreht hat, verbrachte sie einige Tage mit Stella, welche sie dort besuchte", verriet eine Quelle dem US-Blatt "People". Beide hätten viel Spaß am Set gehabt. Vor Kurzem erst hatte ein anderer Informant dem Magazin bestätigt, dass die beiden ein Paar sind: "Kristen datet Stella. Sie haben Spaß zusammen." Außer in eben den Momenten, wenn ihnen Reporter zu nahe auf die Pelle rücken.