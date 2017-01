Kristen Stewart feiert Regie-Debüt FKA twigs rasend vor Eifersucht? 13.01.2017 16:20 Uhr / es

Für eine Kampagne fungierte FKA twigs als Gesicht und Creative Director. Doch kann es sein, dass Eifersucht auf Kristen Stewart für die Freundin von Robert Pattinson die eigentliche Motivation für den Auftrag war? Das Gerücht macht zumindest die Runde.

Die Beziehung des "Twilight"-Traumpaares Kristen Stewart (26) und Robert Pattinson (30) ist schon lange beendet, dennoch tauchen immer wieder Gerüchte auf, die von einer möglichen Reunion sprechen – und das, obwohl der britische Beau seit 2015 mit seiner Freundin FKA twigs (28) verlobt ist. Jetzt wurde eine neue Kampagne von "Nike" veröffentlicht. In einem Video des Labels ist die britische Musikerin als Gesicht zu sehen, zudem führte sie Regie. "Celeb Dirty Laundry" spekuliert nun, dass sie den Ehrgeiz für die Regie-Arbeit nur aus Eifersucht auf ihre Vorgängerin entwickelt haben könnte.

Der Grund: Kristen Stewart ist ebenfalls hinter die Kamera gewechselt. Die Ex-Freundin von Robert Pattinson gibt mit dem Kurzfilm "Come Swim" ihr Regie-Debüt, der Ende Januar beim "Sundance Film Festival 2017" Premiere feiert. Dass FKA twigs ausgerechnet jetzt, so kurz vor KStews Regie-Premiere, mit einem eigenen kleinen Werk an die Öffentlichkeit geht, kommt dem Klatschportal verdächtig vor. Es wird gemunkelt, dass Robert Pattinsons aktuelle Freundin eifersüchtig auf die Karriere der "Twilight"-Schönen sein könnte, und ihr mit ihrem Projekt die Schau stehlen wollte.

Ob FKA twigs tatsächlich eifersüchtig ist, bleibt im Bereich des Spekulativen. Offiziell gab sie zumindest einen anderen Grund als Motivation an. "Als 'Nike' für die Zusammenarbeit an diesem Projekt anfragte, sah ich es als eine Möglichkeit, Menschen zu inspirieren, die ihren Körper auf positive Weise nutzen wollen", erklärte die vermeintliche Rivalin von Kristen Stewart via Mail der US-amerikanischen "Vogue".