Kristen Stewart glänzt bei "Saturday Night Live" Von Robert Pattinson auf Rosen gebettet? 07.02.2017 13:33 Uhr / lm

Was läuft da zwischen Kristen Stewart und Robert Pattinson? Als die Schauspielerin am Samstag "Saturday Night Live" hostete, soll der Hollywoodschönling angeblich versucht haben, sich mit einer romantischen Geste seiner Ex wieder anzunähern. Doch was ist dran an den Gerüchten um ein Liebes-Comeback?

Am Samstag wurde Kristen Stewart (26) eine große Ehre zuteil: Die Schauspielerin durfte "Saturday Night Live" moderieren. Das soll vor allem einen besonders stolz gemacht haben: ihren Ex Robert Pattinson (30). Laut "Hollywood Life" soll der "Twilight"-Star Kristen Stewart sogar ganz gentlemenlike einen riesigen Blumenstrauß vor ihrer Performance in der Comedy-Show zukommen lassen haben.

Doch damit nicht genug: Denn Robert Pattinson habe auch eine supersüße Notiz dem Strauß beigefügt und ihr Glück für die Show gewünscht. "Er freut sich total für sie und ist begeistert, wie gute ihre Karriere läuft", will ein Informant dem US-amerikanischen Klatschportal gesteckt haben. Aber bandeln die beiden Stars wirklich wieder an? Schließlich ist Robert Pattinson aktuell mit der britischen Sängerin FKA twigs (29) und Kristen Stewart mit Stella Maxwell (26) liiert. Nein, meint "Gossip Cop" und dementiert mithilfe zuverlässiger Quellen die hartnäckigen Liebesgerüchte um das einstige Schauspielpaar.

Nichtsdestotrotz dachte Kristen Stewart in ihrem "Saturday Night Live"-Eröffnungsmonolog an ihre Zeit als Bella Swan und an ihrem "Twilight"-Co-Star Robert Pattinson. Vor allem einer schien damals aber ganz besonders interessiert an der Beziehung der beiden gewesen zu sein: Donald Trump (70). Als der Fremdgehskandal zwischen der Schauspielerin und Regisseur Rupert Sanders (45) nämlich aufkam, ließ es sich der heutige Präsident nicht nehmen, Robert Pattinson vor Kristen Stewart auf Twitter zu warnen.

„Und ich weiß, was ihr denkt. Das ist so verrückt! Der Präsident tweetete einmal über dich. Nein, der Präsident hat über mich ganze elf Mal getwittert!“ erklärte Kristen Stewart bei "Saturday Night Live" und schlussfolgerte gleichzeitig scherzhaft, dass Trump in Wahrheit keinen Hass auf sie hegte, sondern lediglich auf ihren Ex-Freund Robert Pattinson stand.