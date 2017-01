Kristen Stewart kommt zu "SNL" "Twilight"-Star zeigt endlich humorvolle Seite 23.01.2017 12:22 Uhr / am

Das Markenzeichen von Kristen Stewart ist ganz klar ihr gelangweilter, gar mürrischer Gesichtsausdruck. Doch das könnte schon bald der Vergangenheit angehören: Die "Twilight"-Actrice wird Gastgeber bei "SNL", wo endlich ihre humorvolle Seite zum Vorschein kommen soll.

Offensichtlich tritt Kristen Stewart (26) in die Fußstapfen von Stars wie Justin Bieber (22) oder Ariana Grande (23). Sie will allerdings keine Karriere als Sängerin starten, die "Twilight"-Beauty wird Gastgeberin bei "Saturday Night Live" oder kurz "SNL". Das berichtet "Deadline Hollywood". Bereits am 4. Februar wird die Schauspielerin die Comedy-Show aufmischen und mit viel Humor durch den Abend führen.

Für viele Fans von Kristen Stewart ein interessanter Auftritt, schließlich ist sie eher für ihre mürrische Miene bekannt. Nur selten lässt sich die "Twilight"-Ex von Robert Pattinson (30) zu einem Lächeln auf dem roten Teppich hinreißen. Auch bei Filmrollen bevorzugte KStew eher Indiefilme, in denen weniger ihre lustige Seite gefragt war. Umso spannender wird es also bei "SNL", wenn die Hollywood-Beauty ihr komödiantisches Talent unter Beweis stellen muss.

Wie Kristen Stewart wohl die "SNL"-Zuschauer belustigen wird? Zumeist nehmen sich die prominenten Gäste in der Show selbst auf die Schippe oder begeistern mit politischen Parodien. Ob sich das "Twilight"-Starlet vielleicht zu Letzterem hinreißen lässt? Ein passendes Thema hätte sie jedenfalls: dass US-Präsident Donald Trump (70) sich vor vielen Jahren über ihren Seitensprung auf Twitter äußerte. Jüngst scherzte sie in "Variety": "Ich kann das einfach nicht verstehen. Es war so eine übertriebene Reaktion, dass ich nicht glauben mag, dass sie wahr war."

Kristen Stewart will nicht nur ihre humorvolle Seite zeigen, jüngst gab sie auch ihr Debüt als Regisseurin. Der Kurzfilm "Come Swim" feiert laut "Refinery29" beim diesjährigen "Sundance Film Festival" Premiere. Für den Streifen arbeitete sie mit einem lernfähigen Computermodell, einem sogenannten künstlichen neuronalen Netzwerk. Über diese Technik hat Stewart nun zusammen mit Adobe-Programmierer Bhauti Joshi und dem "Starlight Studios"-Produzenten David Shaprio einen wissenschaftlichen Artikel an der "Cornell University" veröffentlicht.