Kristen Stewart mit Freundin Stella Maxwell Romantisches Date im Freizeitpark 31.01.2017 16:17 Uhr / lm

Es sieht so aus, als hätte sich mit Kristen Stewart und Stella Maxwell tatsächlich ein neues Traumpaar gefunden: Die "Twilight"-Schöne und das "Victoria's Secret"-Model wurden nun erneut zusammen bei einem romantischen Date gesichtet – Händchen halten inklusive.

Lange war es nur ein Gerücht, mittlerweile scheint klar: Kristen Stewart (26) hat eine neue Freundin. Nachdem die "Twilight"-Darstellerin und Stella Maxwell (26) bereits in der vergangenen Woche turtelnd abgelichtet wurden, sind sie auf neuen Bilder Händchen haltend zu sehen. Wie "Us Weekly" berichtet, entstanden die Aufnahmen am Wochenende im Freizeitpark "Knott’s Berry Farm" im kalifornischen Buena Park.

Kristen Stewart und Stella Maxwell wirken auf einem Foto ganz entspannt, in legerer Kleidung schlendern sie Hand in Hand durch den Themenpark. Dass die Aktrice und die Laufstegschönheit nun offenbar ein Paar sind, soll auf die Initiative von KStw zurückgehen. Das zumindest wusste ein Informant dem US-Portal zu berichten: "Kristen wollte sie näher kennenlernen, als sie wieder Single war und sie mochte sie wirklich." Ob es sich lediglich um einen kleinen Flirt handelt, oder die mutmaßliche Beziehung der beiden Zukunft hat, ist dem Informanten zufolge aber noch nicht abzusehen. Kein Wunder, immerhin scheint sich das Liebeskarussell bei der "Twilight"-Darstellerin in letzter Zeit in großer Geschwindigkeit zu drehen.

Kurz nach dem Liebes-Aus mit Alicia Cargile im Sommer vergangenen Jahres gab die Ex-Freundin von Robert Pattinson (30) im Herbst ihr Pärchen-Debüt mit Musikerin St. Vincent (34) aka Annie Clark. Das Glück war aber offensichtlich nur von kurzer Dauer, wie die neusten Bilder von Kristen Stewart und Stella Maxwell zeigen. Erst vor rund einer Woche waren die Turteltauben von Fotografen in Mailand gesichtet worden, wie sie in einem Auto nicht die Hände voneinander lassen konnten – und sich zärtlich küssten.