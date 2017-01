Kristen Stewart nach Stella Maxwell Affäre mit Chloë Grace Moretz? 27.01.2017 13:58 Uhr / lm

Liebeschaos bei Kristen Stewart? Eigentlich wurde die "Twilight"-Schönheit erst kürzlich knutschend mit Freundin Stella Maxwell gesehen, jedoch könnte die Romanze schon wieder vorbei sein. Aktuell zeigt sich KStew nämlich vertraut mit Schauspiel-Kollegin Chloë Grace Moretz. Doch was steckt dahinter?

Ganz relaxed und ungestylt in sportlichen, schwarzen Outfits und Sneakern spazieren Kristen Stewart (26) und Chloë Grace Moretz (19) auf Bildern, die "Celeb Dirty Laundry" veröffentlicht hat, durch die Straßen von L.A. Außerdem sollen die beiden ein ruhiges Dinner-Date gehabt haben, berichtet das Online-Portal. Da stellt sich natürlich die Frage: Verbindet die beiden Schauspielerinnen möglicherweise mehr als nur Freundschaft? Zumindest vermitteln die Fotos einen sehr vertrauten Eindruck.

Noch vor Kurzem hatte sich Kristen Stewart sehr innig mit Freundin Stella Maxwell (26) in der Öffentlichkeit gezeigt, genauer in der Mode-Metropole Mailand. Zum "Sundance Film Festival", wo die 26-Jährige vergangene Woche ihr Regie-Debüt mit dem Titel "Come Swim" feierte, kam sie dann allerdings ohne das britische Model, das zuvor mit einer Beziehung mit Miley Cyrus (24) Schlagzeilen gemacht hatte.

Kristen Stewart und Stella Maxwell sollen sich bereits auf der "MET-Gala" im vergangenen Jahr kennengelernt haben, enger wurde die Beziehung dann erst nach Kristens Trennung von Musikerin St. Vincent (34). Um das Liebeschaos von Hollywood komplett zu machen, war St. Vincent, deren bürgerlicher Name Annie Clark lautet, wiederum zuvor mit dem britischen Supermodel Cara Delevingne (24) liiert.

US-Star Chloë Grace Moretz hingegen hat bislang im Privatleben hauptsächlich Schlagzeilen durch die Beziehung mit Brooklyn Beckham (17) gemacht. Die Romanze mit dem ältesten Beckham-Spross ging allerdings im Herbst 2016 in die Brüche. Laut eines "The Sun"-Informanten soll die "Bad Neighbors 2"-Darstellerin zu sehr geklammert haben, was in Kombination mit der großen Distanz schließlich zur Trennung führte.