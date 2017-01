Kristen Stewart rechnet mit "Twilight" ab "Ich habe Millionen schlechte Filme gemacht" 30.01.2017 14:51 Uhr / sk

Keine Frage: Dank "Twilight" wurde Kristen Stewart genau wie Filmpartner Robert Pattinson zum Hollywood-Superstar, doch zur ernstzunehmenden Darstellerin schaffte sie es erst im Anschluss an die Teenie-Romanverfilmung. Nun folgt die Abrechnung.

"Es ist wirklich selten, dass etwas richtig gut ist", gesteht Kristen Stewart (26) selbstkritisch im Interview mit "Refinery29". "Ganz ehrlich, ich habe eine Million schlechte Filme gemacht. Nicht unbedingt schlecht, aber manchmal entwickeln sie sich einfach nicht so wundersam, wie gedacht." Sehr direkte Worte der sonst so zurückhaltenden Schauspielerin, die sich damit möglicherweise auch auf die "Twilight"-Serie bezieht.

Immerhin fünf Filme drehten Kristen Stewart und Robert Pattinson (30) zwischen 2008 und 2012, die auf der Vampirromanreihe von Autorin Stephenie Meyer basieren. Zwar brachte ihr die Rolle als junge Bella Swan, die sich in den Vampir Edward Cullen verliebt, diverse Auszeichnungen bei den zielgruppenrelevanten "MTV Movie Awards" oder "Teen Choice Awards" ein, jedoch regnete es auch Negativpreise bei der "Goldenen Himbeere". Für den letzten "Twilight"-Teil "Breaking Dawn – Bis(s) zum Ende der Nacht – Teil 2" wurde Kristen Stewart mit dem Razzie als schlechteste Schauspielerin ausgezeichnet, ihre Rolle in "Snow White and the Huntsman" im gleichen Jahr trug ebenfalls zur Entscheidung der Jury bei. Gut möglich also, dass der US-Star die Märchenverfilmung genauso in die Reihe schlechter Filme miteinbezieht.

Künftig möchte sich Kristen Stewart gerne stärker auf die Rolle hinter der Kamera konzentrieren, so stellte sie kürzlich beim "Sundance Film Festival" 2017 ihr Regiedebüt vor, den 17-minütigen Kurzfilm "Come Swim". Im Interview mit dem Portal betont sie, wie gerne sie auch Langspielfilme drehen würde: "Ganz ehrlich, ich habe zu lange gebraucht. Ich kann nicht glauben, dass ich schon 26 bin und erst einen Kurzfilm gemacht habe. So, wie ich es sehe, gibt es keinen großen Unterschied zwischen Regie und Schauspielerei."