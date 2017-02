Kristen Stewart schwärmt von Freundinnen Fieser Seitenhieb gegen Robert Pattinson? 06.02.2017 16:10 Uhr / tr

Während der "Twilight"-Hysterie galten Kristen Stewart und Robert Pattinson als absolutes Traumpaar. Inzwischen gehen beide getrennte Wege und besonders die Schauspielerin kann sich Seitenhiebe auf ihren Ex-Lover nicht verkneifen. Jetzt schockte sie mit einem deutlichen Statement.

"Alter, ich bin so lesbisch", verkündete Kristen Stewart (26) am Wochenende vor laufenden Kameras. Was steckt dahinter? Zahlreiche Fans der Vampirromanze "Twilight" träumen bis heute von einem Liebescomeback von Kristen Stewart und Robert Pattinson (30), obwohl die Trennung bereits Jahre zurückliegt. Diese schwellende Hoffnung wurde nun von der Aktrice erneut zerstört, und zwar während ihrer Gastmoderation der Show "Saturday Night Live". Dort machte die Aktrice mehrmals deutlich, dass sie inzwischen auf Ladys steht. Eigentlich ein bekannter Fakt, denn nach der Beziehung zu Alicia Cargile datete sie das Model St. Vincent (34) und soll nun mit Stella Maxwell (26) liiert sein.

Doch Kristen Stewart nutze ihren Auftritt, um ihre sexuelle Identität zu betonen, und zwar in Zusammenhang mit Donald Trump (70). Nachdem sie 2012 beim Fremdturteln mit Regisseur Rupert Sanders (45) abgelichtet wurde, war Donald Trump empört. In elf Tweets meldete sich der Immobilien-Tycoon damals zu Wort und schrieb, Kristen Stewart hätte Robert Pattinson "wie einen Hund betrogen". Daneben rief er den Mimen auf, sich von Kristen Stewart zu trennen.

Inzwischen kann Kristen Stewart über die Geschichte wohl nur lachen. Während ihres Auftritts bei "Saturday Night Live" erklärte sie, der Präsident habe sie wohl nicht gehasst, sondern sei in ihren Freund verliebt gewesen. "Aber das ist schon in Ordnung so", meinte sie nun. "Und Donald, wenn du mich damals nicht gemocht hast, dann wirst du mich wahrscheinlich jetzt auch nicht mögen, weil ich 'Saturday Night Live' hoste und Alter, ich bin so lesbisch."