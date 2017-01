Kristen Stewart verliebt in Robert Pattinson? Regie-Debüt erinnert an Drama mit "Twilight"-Beau 25.01.2017 10:39 Uhr / wa

Die Beziehung von Kristen Stewart und "Twilight"-Kollege Robert Pattinson ist bereits seit Langem Geschichte. Doch erlebt sie nun eine Art Revival? In ihrem Regie-Debüt beschäftigt sich die Schauspielerin jedenfalls mit einem Liebesdrama, aber hat das wirklich biografische Züge?

Als Schauspielerin feierte Kristen Stewart (26) internationale Erfolge mit der "Twilight"-Reihe. Nicht nur vor der Kamera spielte sich ein echtes Liebesdrama ab, auch im echten Leben bewegten sich KStew und Robert Pattinson (30) irgendwo zwischen Wolke sieben und schmerzhaftem Liebeskummer. Letzteren könnte die Schöne Gerüchten zufolge in ihrem neuen Film und Regie-Debüt "Come Swim" verarbeiten. Denn die Nachwuchsregisseurin übernahm die gesamte Kontrolle über das Projekt und schrieb sogar das Drehbuch selbst.

Worum es in "Come Swim" geht? In 17 Minuten erzählt Kristen Stewart die traurige Geschichte eines Mannes, der unter einer Trennung leidet. Sein Liebeskummer wird dabei von mächtigen Wellen repräsentiert, die ihn immer wieder überrollen. Der Film ist zum Teil ein abstraktes Werk, das aber auch mit realistisch-deprimierenden Szenen glänzt, wenn der Protagonist beispielsweise in seiner Büro-Box versucht, den grauen Arbeitstag zu überstehen. Unterbrochen wird die Monotonie des Alltags durch ins Gedächtnis gerufene Gespräche mit der Ex. Ob es der "Twilight"-Beauty nach ihrem Seitensprung mit Regisseur Rupert Sanders (45) damals mit Robert Pattinson ähnlich erging oder noch ergeht?

Es gibt allerdings noch eine Person neben Robert Pattinson, die Kristen Stewart eventuell bei "Come Swim" inspiriert haben könnte. Wie "InStyle" berichtet, stammt die musikalische Untermalung des Films von keiner anderen als Künstlerin St. Vincent (34). Mit ihr soll die "Twilight"-Mimin ebenfalls romantisch involviert gewesen sein und sich als lesbisch geoutet haben. Was genau Stewart zu ihrem Regie-Debüt inspiriert hat, bleibt wohl vorerst ihr süßes Geheimnis, doch Liebe, Trennung und der dazugehörige Schmerz scheinen nicht nur im Film eine große Rolle zu spielen. Sie hat sie bereits mehrfach am eigenen Leib erfahren.