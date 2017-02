Lady Gaga beim "Super Bowl" So reagieren Promi-Kollegen auf Trump-Kritik 06.02.2017 16:52 Uhr / es

Viele erwarteten, dass Lady Gaga bei der "Super Bowl"-Halbzeitshow das Wort direkt an Donald Trump richten würde. Doch das tat sie nicht. Eine mögliche Mitteilung an den Präsidenten verpackte sie in hübsche Worte – und wird dafür jetzt von diversen Promis und Fans gefeiert.

Beim "Super Bowl" in Houston gab Lady Gaga (30) Vollgas. Sie sang und performte um ihr Leben und hatte dabei noch die eine oder andere Message zu überbringen. Als sie ihren Auftritt startete, stand sie auf dem Dach des Stadions und gab die amerikanische Freiheitshymne "This Is Your Land" zum Besten. Den Auftakt schloss sie mit der Forderung nach "Freiheit und Gerechtigkeit für alle" – und stürzte sich im Anschluss in die Tiefe.

Natürlich befand sich Lady Gaga dabei an Drahtseilen, die sie vor einem unsanften Sturz bewahrten, doch ihre Darbietung war sehr dramatisch. Diverse Medien spekulieren seither, dass sie den amtierenden Präsidenten Donald Trump (70) damit kritisieren wollte – insbesondere sein Einreise-Dekret, das Flüchtlingen aus sieben Ländern die Einreise in die USA untersagt. Bereits vor dem "Super Bowl" machte die "Born This Way"-Interpretin klar: "Ich glaube an den Geist der Gleichheit in diesem Land genauso wie an Liebe, Mitgefühl und Güte."

Auch, wenn die Mitteilung offensichtlich erscheint, verzichtete die Musikerin auf weitere Ansprachen an Trump. Die Zuschauer des spektakulären Events sind jedenfalls total angetan von der Show, die Lady Gaga ablieferte. Hillary Clinton (69) schrieb etwa auf Twitter: "Ich bin eine von 100 Millionen Super Bowl-Fans, die gerade wegen dieser Lady und ihrer Nachricht an uns alle total Gaga geworden sind."

Und auch weitere Stars konnten ihre Lobpreisungen nicht für sich behalten. So schrieb Rita Ora (26) beispielsweise: "Herzlichen Glückwunsch, Lady Gaga!! Das war umwerfend! Das hat mein Leben umgekrempelt!" Nick Jonas (24) zwitscherte hingegen: "Wow, Lady Gaga hat die Halbzeit-Show gerockt. Sehr gut!"