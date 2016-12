Leonardo DiCaprio mit neuer Freundin? Neckische Küsse mit unbekannter Blondine 23.12.2016 16:01 Uhr / lm

Nanu, was ist denn bei Leonardo DiCaprio los? Der Schauspieler wurde am Montagabend küssend mit einer unbekannten Blondine gesichtet. Was wohl seine Freundin Nina Agdal dazu sagt?

Leonardo DiCaprio (42) schien einen ziemlich wilden Abend zu haben, als er gemeinsam mit seinem guten Kumpel und Schauspielkollegen Tobey Maguire (41) die Geburtstagsparty von Jonah Hill (33) am Montag in Los Angeles besuchte. Ein Informant verriet dem US-amerikanischen Portal "AceShowbiz" nämlich nun: "Sie hatten eine Menge Spaß." Tobey Maguire, der sich erst im Oktober noch von seiner Frau Jennifer Meyer (39) trennte, genoss dabei sein Single-Leben sehr ausgiebig und in vollen Zügen. Doch damit nicht genug: Vor allem der "Titanic"-Darsteller, der privat derzeit mit Model Nina Agdal liiert ist, kam bei der Party voll auf seine Kosten: "Leo küsste den Hals eines Models, das nicht Nina war. Sie entsprach genau seinem Typ – ein blondes Model", berichtete die Quelle.

Ob es da wohl Ärger mit seiner Freundin Nina Agdal (24) gibt? Schließlich sind das dänische Model und der Mime, zu dessen Verflossenen Schönheiten wie Bar Refaeli (31) oder Gisele Bündchen (36) gehören, schon seit Mai ein Paar. Die Beziehung zwischen Leonardo DiCaprio und der 24-Jährigen war anscheinend auf dem besten Wege, ernst zu werden.

Eine Quelle verriet erst im Oktober gegenüber "People": "Leo scheint sehr verliebt in Nina zu sein. Er hält ununterbrochen ihre Hand und küsst sie. Aber auch Nina genießt Leos Anwesenheit sehr. Sie blüht richtig auf neben ihm. Sie hat so viel Energie und scheint Leo, richtig glücklich zu machen." Darüber hinaus heißt es: "Sie hat eine alberne Persönlichkeit, wirkt aber gleichzeitig auch sehr reif für ihr Alter. Und wann immer sie Zeit miteinander verbringen, schaut Leo sehr glücklich aus. Nina ist für Leo wie ein frischer Wind." Nach dem aktuellen Vorfall könnte es sich allerdings auch schon ausgeweht haben zwischen Leonardo DiCaprio und Freundin Nina Agdal.