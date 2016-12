Lindsay Lohan plant Comeback "Ich will 'Mean Girls 2' realisieren" 30.12.2016 16:12 Uhr / cb

Nach mehreren Aufenthalten in der Rehab zog sich Lindsay Lohan fast völlig aus dem Rampenlicht zurück. Zuletzt war die Schauspielerin vor drei Jahren in einem Film zu sehen. Nun gibt es jedoch gute Nachrichten für alle Fans: Der skandalträchtige Rotschopf plant sein Comeback.

"Ich habe wirklich versucht, 'Mean Girls 2' zu realisieren", sagte Lindsay Lohan (30) im Interview mit dem Nachrichtensender CNN. Die Aussage dürfte bei Cineasten für Verwunderung sorgen, erschien bereits im Jahr 2011 eine Fortsetzung – nur eben ohne Lindsay Lohan.

Für die US-Amerikanerin hat der Film, der hierzulande unter dem Titel "Girls Club – Vorsicht bissig!" lief, jedoch eine ganz besondere Bedeutung. Die Komödie aus dem Jahr 2004 räumte etliche Preise ab, unter anderem den "Teen Choice Award" und den "People's Choice Award", und verhalf Lindsay Lohan zum großen Durchbruch in Hollywood.

Damals wurde der Aktrice von Fans wie Kritikern eine große Filmkarriere vorausgesagt, doch dann folgten die Alkohol- und Drogeneskapaden. Plötzlich sorgte Lindsay Lohan nicht mehr mit ihrer Arbeit, sondern nur noch aufgrund ihrer krankhaften Sucht für Schlagzeilen.

Inzwischen ist die 30-Jährige wieder clean, ob es für das große Comeback reichen wird, stünde derzeit allerdings noch in den Sternen. Erst müsste sich eine Produktionsfirma bereit erklären, den Film überhaupt zu drehen. "Es liegt nicht in meinen Händen", so Lindsay Lohan weiter, die mehrere Produzenten und Autoren von "Paramount Pictures" jedoch so lange nerven will, "bis sie es tun."

Für ihr Comeback will sich die Schauspielerin prominente Unterstützung holen."Ich würde es lieben, wenn Jamie Lee Curtis und Jimmy Fallion im Film zu sehen wären." Ob die jedoch Interesse an einem Engagement haben, ist nicht bekannt. Eine sichere Zusage erhielt Lindsay Lohan hingegen von Filmemacher Mark Waters (52), der bereits beim ersten Teil von "Mean Girls" auf dem Regiestuhl saß.