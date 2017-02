"Lucifer" Staffel 2 Die Guten, die Bösen und die Knusprigen 02.02.2017 16:38 Uhr / lm

"Lucifer" Staffel 2: Die Guten, die Bösen und die Knusprigen © Facebook/LuciferonFOX

Drei ganze Monate müssen sich die US-Fans von "Lucifer" nun gedulden, bis Staffel 2 der Hitshow in die nächste Runde geht. Damit die Wartezeit nicht zur qualvollen Hölle wird, teasern die Macher immer wieder die Titel der im Mai kommenden Folgen – und diese klingen durchaus vielversprechend.

Achtung, Spoiler! Kaum hat sich "Lucifer" nach Folge 13 von Staffel 2 in die wohlverdiente Pause begeben, spekulieren die Anhänger der teuflischen Serie schon darüber, wie es weitergehen könnte. Und die Macher der TV-Show? Die befeuern die Gerüchteküche, indem sie lediglich die Titel der nächsten Episoden via Twitter verkünden. So trägt Folge 18 von Staffel 2 den Namen: "The Good, the Bad and the Crispy", zu Deutsch: "Die Guten, die Bösen und die Knusprigen". Umgehend rätseln die Fans, was sich hinter dieser Zeile verbergen mag.

"'Die Knusprigen' klingt nach einem verbrannten Körper", zwitschert ein User und erntet für diese Vermutung große Zustimmung. Ein weiterer Twitter-Nutzer sieht eine Parallele zu Sergio Leones (†60) Western-Klassiker "Zwei glorreiche Halunken", im Englischen bekannt als: "The Good, the Bad and the Ugly". Ob Lucifer in Staffel 2 noch zum Revolverhelden wird, bleibt jedoch weiterhin abzuwarten.

Zurzeit brennt den Fans viel mehr die Frage auf der Seele, wie es in Folge 14 namens "Candy Morningstar" weitergeht. Nachdem Lucifer aka Tom Ellis (38) Chloe sowie den Rest seiner Familie und Freunde in L.A. zurückgelassen hat, plant der einstige Höllenfürst offenbar seine Rache – zumindest lautet so die Vorahnung von Maze im aktuellen Trailer. Schließlich hat Charlotte ihrem Sohn die Tatsache vorenthalten, dass Chloe alias Lauren German (38) nur seinen Weg kreuzte, weil "Dad" aka Gott es so arrangiert hatte. Wo der Teufel sich nun herumtreibt und welche Bombe er bei seiner Rückkehr platzen lässt, erfahren die Zuschauer in den USA ab Mai.