"Lucifer" Staffel 2 Rückkehr mit teuflischen Racheplänen 01.02.2017 14:51 Uhr / am

Jetzt per E-Mail teilen

"Lucifer" Staffel 2: Rückkehr mit teuflischen Racheplänen © Facebook/LuciferonFOX

Achtung, Spoiler! Bis Mai müssen sich die Fans von "Lucifer" nun gedulden. Erst dann geht die Serie rund um den Höllenfürsten mit Folge 14 von Staffel 2 in den USA in die nächste Runde. Doch das Warten lohnt sich: Lucifer wird offenbar umso teuflischer zurückkehren, denn er hegt finstere Rachepläne.

Bereits jetzt veröffentlichten die "Lucifer"-Macher einen Promo-Clip mit dem Namen "Candy Morningstar", der verrät, wie es mit der höllischen Erfolgsshow weitergeht. Demnach taucht Lucifer in der kommenden Folge von Staffel 2 tatsächlich unter – vorerst. Denn Maze hat bereits eine Vermutung, was der ehemalige Höllenfürst in seiner Abwesenheit anstellt. "Ich wette, Lucifer plant seine Rache, während wir hier sprechen", ahnt die Dämonin.

Zur Erinnerung: Lucifer alias Tom Ellis (38) fand in Staffel 2 zuletzt heraus, dass "Dad" aka Gott Chloe gezielt seinen Weg kreuzen ließ. Ob die Gefühle des Teufels für die toughe Gesetzeshüterin demnach real oder nur Teil eines göttlichen Spiels sind, ist völlig ungewiss. Noch schlimmer: Seine Mutter wusste von diesem Umstand. Statt ihren Sohn jedoch zu warnen, manipulierte Charlotte ihn. Lucifer ist tief verletzt – und allem Anschein nach umso entschlossener, Rache zu üben. Eine Rückkehr des gefallenen Engels ist somit in Aussicht.

Mit offenen Armen dürfte er dann jedoch nicht empfangen werden – zumindest nicht von Detective Decker. "Ich war bei ihm zu Hause, er ist weg", stößt Chloe verletzt im Gespräch mit Dan hervor. Nicht einmal für einen kurzen Abschied hatte sich Lucifer Zeit genommen. Die Romanze zwischen dem Teufel und der Polizistin dürfte demnach in den kommenden Episoden von Staffel 2 erst einmal auf Eis liegen.

Charlotte wiederum erkennt unterdessen ihre Mitschuld an Lucifers persönlichem Unglück an. "Mein Sohn ist wirklich und wahrhaftig gebrochen – ich habe das getan", hält die übermenschliche Mutter verzweifelt fest. Von dem starr dreinblickenden Amenadiel kann die Beauty allerdings wohl kein Mitleid erwarten – ebenso wenig wie von Lucifer.