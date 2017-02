"Lucifer" vor Staffel 3 Teuflischer Auftritt beim "Super Bowl" 08.02.2017 17:44 Uhr / lm

"Lucifer" vor Staffel 3: Teuflischer Auftritt beim "Super Bowl" © Instagram/officialtomellis

Im Serienkosmos von "Lucifer" gibt Tom Ellis alias der Teufel den charmanten Antihelden. Privat schiebt der Schauspieler aber offenbar eher eine ruhige Kugel, wie er mit seiner Anwesenheit beim "Super Bowl" nun unter Beweis stellte.

Nanu, hat sich da einer etwa eine Auszeit erlaubt? "Lucifer"-Star Tom Ellis (38) postete am Dienstag ein Bild von dem diesjährigen Sportereignis – dem 51. "Super Bowl". Mit dem Pic bewies der Mime nicht nur seine Fanliebe zu American Football, sondern auch, dass er den Wert von Freizeit offenbar zu schätzen weiß. Denn während sein Alter Ego in "Lucifer" mit seinem "Teufelsblick" auf Verbrecherjagd geht, genießt Tom Ellis lieber mal ein freies Wochenende, wie es scheint.

Per Instagram teilte der Waliser ein Foto vom Spielfeld des "Super Bowls" und schrieb dazu: "Morgen zurück am 'Lucifer'-Set. Was für ein unvergessliches Spiel und was für ein unglaubliches Wochenende." Versehen hatte er den Post mit einem Football- und wie könnte es anders sein, mit einem Teufelchen-Emoji. Ob der "Lucifer"-Darsteller am Sonntag den Atlanta Falcons oder den siegreichen New England Patriots die Daumen drückte, verriet er aber nicht.

Nach dem entspannten Wochenende ging es für Tom Ellis also wieder zurück an die Arbeit. Eine Nachricht, über die sich die "Lucifer"-Zuschauer freuen dürften. Die finden die Show rund um den Fürsten der Finsternis nämlich höllisch gut. Im September 2016 wurde die Show um eine zweite Staffel verlängert und läuft bereits in den USA. Aktuell herrscht aber Winterpause. Doch trotz Begeisterung über die neuen Folgen fragt sich die "Lucifer"-Community schon jetzt, ob noch weitere Staffeln zu erwarten sind.

Ab dem 1. Februar läuft die Serie auch in Deutschland bei ProSieben. Wer also nicht genug von dem sympathischen Mimen bekommen kann, sollte unbedingt einschalten.