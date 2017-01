Miley Cyrus ändert sich für Liam Hemsworth? Zurück zu den Wurzeln 19.01.2017 11:09 Uhr / wa

Was ist denn da los? Seit 2012 war der blonde Pixie von Miley Cyrus quasi ihr Markenzeichen. Der Look war damals Teil ihres groß angelegten Imagewandels. Doch plötzlich setzt die Musikerin wieder auf ihren Naturton. Steckt etwa Liam Hemsworth dahinter?

Schrill, schriller, Miley Cyrus (24). So haben ihre Fans den ehemaligen Disney-Star in den vergangenen Jahren erlebt. 2012 streifte die Sängerin ihr braves Kinderstarimage endgültig ab und provozierte seitdem gerne auf der Bühne mit lasziven Tanzeinlagen oder sehr freizügigen Outfits. Auch seit der Liebesreunion mit Ex-Verlobten Liam Hemsworth (27) blieb Miley Cyrus ihrem rockigen Aussehen treu. Bis jetzt – so scheint es.

Am Dienstag postete der "The Voice"-Coach ein Selfie, auf dem jede Menge dunkler Haaransatz zu sehen ist. Offenbar hat Miley Cyrus heimlich still und leise ihre gebleichte Kurzhaarfrisur rauswachsen lassen. Heißt es für die Skandalnudel also jetzt wieder "back to nature"? Ihr Kommentar bei Instagram scheint jedenfalls dafür zu sprechen. "Zurück zu meinen Wurzeln", ist dort schlicht zu lesen. Ihren Instagram-Followern scheint die Aussicht auf eine erneute Typveränderung zu gefallen. "Ja, ja zurück zu den natürlichen Farben und lass es länger wachsen", meint ein User. Und ein anderer Nutzer findet: "Viel besser."

Ob Liam Hemsworth der Veränderung ebenso positiv gegenübersteht? Immerhin lernte sich das Traumpaar bei Dreharbeiten zum Film: "Mit Dir an meiner Seite" kennen. Damals trug Miley Cyrus ihre braunen Haare noch in einer langen Haarmähne. Aber Frisur hin oder her, zwischen den beiden scheint es aktuell bestens zu laufen. Während immer wieder Hochzeits-Gerüchte die Runde machen, gab es für Liam Hemsworth vergangenes Wochenende allen Grund zum Feiern. Der Beau wurde 27 Jahre alt und seine Liebste schmiss für ihn eine Überraschungsparty.

Motto der Feierlichkeiten war Marihuana. Medienberichten zufolge durften sich die Gäste über Goodie-Bags mit Marihuana in Form von Kaugummi, Keksen oder Schokolade freuen und entspannt an Joints ziehen. Allzu brav geht es bei Miley Cyrus also offenbar nie zu.