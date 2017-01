Miley Cyrus ein schlechtes Vorbild? Heftige Kritik von Jon Voight 25.01.2017 11:01 Uhr / am

Skurril: Jon Voight bezichtigt Miley Cyrus und Shia LaBeouf des verräterischen Verhaltens. Warum? Weil die Promis ihre durch die US-Verfassung geschützten Rechte auf Redefreiheit nutzen. Darin sieht das Hollywood-Urgestein nun eine Gefahr für die Jugend.

Jon Voight (78) ist ein bekennender Fan des neuen US-Präsidenten Donald Trump (70), Miley Cyrus (24) unterstützte im Wahlkampf dagegen Hillary Clinton (69). Ihre Haltung machte die Sängerin erst kürzlich wieder mit ihrer Teilnahme an dem legendären Women's March in Washington deutlich. Doch das kreidet der Vater von Angelina Jolie (41) Miley Cyrus nun an und nennt ihr Verhalten im Gespräch mit "TMZ" verräterisch und zerstörerisch. Auch der friedliche Protest von Shia LaBeouf (30) ist Jon Voight offenbar nicht recht. "Es war sehr ernst und sehr zerstörerisch, dieses Marschieren gegen die Regierung und gegen den Präsidenten", erklärt er.

"Wenn man die jungen Leute wie Shia LaBeouf und Miley Cyrus sieht und sie haben jede Menge Follower, junge Menschen sehen zu ihnen auf. Was lehren sie? Sie lehren Verrat, sie lehren sich gegen die Regierung zu stellen, nicht den Willen der Menschen in Bezug auf diese Präsidentschaft zu akzeptieren", meint Jon Voight weiter. Auch als ihn der "TMZ"-Journalist darauf hinweist, dass der erste Zusatzartikel der US-Verfassung die Redefreiheit mit einschließt, lässt sich der Schauspieler nicht von der Fährte abbringen. "Das ist es, worum es im ersten Zusatzartikel geht, aber worum ging es bei dem Marsch? Er war gegen die Regierung und gegen den Präsidenten, ein Versuch sein Amt und seine Präsidentschaft zu verunglimpfen und das ist nicht gut." Der Noch-Schwiegervater von Brad Pitt (53) war sogar ein Sprecher anlässlich des Konzerts zur Inauguration des 45. Präsidenten.

Es war nicht das erste Mal, dass Miley Cyrus ihre Haltung gegenüber Donald Trump deutlich gemacht hat. Bereits nach seinem Wahlsieg hatte sie sich in einem emotionalen Instagram-Video an ihre Fans gewandt und ihre Befürchtungen anlässlich seiner Politik öffentlich gemacht.