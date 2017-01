Miley Cyrus macht Liam Hemsworth wütend Heimlicher Kontakt mit Ex-Freund 26.01.2017 12:19 Uhr / sk

Seit ihrem Liebes-Comeback scheinen Liam Hemsworth und Miley Cyrus auf Wolke sieben zu sein. Doch nun droht angeblich Ärger beim Traumpaar: Der Schauspieler sei stinksauer auf einen Verflossenen seiner Freundin: Nick Jonas.

Der Grund: Miley Cyrus (24) und Nick Jonas (24) schreiben sich hinter dem Rücken von Liam Hemsworth (27) angeblich Textnachrichten. Das zumindest wusste ein Informant dem "Life & Style"-Magazin zu berichten. Demnach schreibt der Sänger seiner Ex-Freundin seit Wochen Nachrichten. Er sei auch derjenige gewesen, der den Kontakt mit Miley wieder aufgenommen habe. Zwar handele es sich nicht um romantische Nachrichten, dennoch sei der australische Beau verärgert gewesen, als er davon erfahren habe – und habe gleich mit Konsequenzen gedroht.

"Liam ist verärgert", wird die Quelle zitiert. Und: "Er sagte Miley, dass sie Nick besser sagt, dass er sie in Ruhe lassen soll." Doch warum reagiert Liam Hemsworth so eifersüchtig? Angeblich hat er Angst, dass Miley Cyrus und Nick Jonas ihre alte Liebe wieder entfachen könnten. Auch wenn das Liebes-Aus mittlerweile zehn Jahre zurückliegt, als beide noch süße Kinderstars waren. Nick Jonas hat auf alle Fälle gute Erinnerungen an die Zeit. "Die erste Person, die ich geküsst habe, war Miley Cyrus", erklärte das ehemalige Mitglied der "Jonas Brothers" im vergangenen Jahr im Interview mit "BBC 1's School Run. "Ich küsste sie vor der 'California Pizza Kitchen' in Hollywood - sehr romantisch." Allerdings habe es einen Haken gegeben: "Ich hatte nur vorher eine Pizza, die voller Zwiebeln war ... Ich bin mir sicher, dass mein Atem furchtbar roch."

Ob Nick Jonas tatsächlich eine Gefahr für die Liebe von Miley Cyrus und Liam Hemsworth darstellt? So glücklich, wie die "Wrecking Ball"-Interpretin und ihr Verlobter in den letzten Wochen auf gemeinsamen Instagram-Pics wirken, sieht es zumindest nicht so aus.