Miley Cyrus schockt Liam Hemsworth Pinkel-Selfie an Kumpel verschickt 13.01.2017 10:57 Uhr / es

Was wohl Liam Hemsworth dazu sagt? Miley Cyrus soll Wayne Coyne Pinkel-Selfies geschickt haben. Dieses pikante Detail offenbarte der Frontmann der "The Flaming Lips" nun in einem Interview. Und er verriet noch ein weiteres Geheimnis.

Miley Cyrus (24) ist für ihre offene und unkonventionelle Art bekannt. Ihre Fans und Freund Liam Hemsworth (27) dürften sich vermutlich längst daran gewöhnt haben, dass die Sängerin gerne auch mal einen Skandal provoziert, der bei vielen für Kopfschütteln sorgt. Doch was Wayne Coyne (56) nun im Gespräch mit der britischen Zeitung "The Guardian" zu berichten wusste, könnte dem australischen Beau einen Schock versetzt haben. Dem "The Flaming Lips"-Star zufolge schreiben er und Miley sich regelmäßig Nachrichten – mit teils pikantem Inhalt.

"Ich sage: 'Was machst du?' Und sie sendet mir Bilder, die sie beim Pinkeln zeigen", berichtet Wayne Coyne von seiner Konversation mit Miley Cyrus, die nicht nur wegen des Inhalts intensiv zu sein scheint. "Manchmal schreiben wir uns 1.000 Mal am Tag. Manchmal nur ein paar Mal am Tag, aber wir sind am Leben des anderen beteiligt." Ob Liam Hemsworth wirklich geschockt ist, oder ob er sich vielleicht sogar freut, dass seine Freundin mit Wayne Coyne einen Gleichgesinnten gefunden hat, bleibt sein Geheimnis.

Die "Wrecking Ball"-Interpretin und der "The Flaming Lips"-Frontmann kennen sich auf alle Fälle schon länger. Bereits 2015 schwärmte Wayne Coyne im Interview mit dem "Independent" von seiner Kollegin: "Miley Cyrus macht, dass man sich gut damit fühlt, ein Freak zu sein und bestraft einen nicht dafür." Seit heute ist übrigens das neue Album der "Flaming Lips" auf dem Markt, "OCZY MLODY".