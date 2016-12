Miley Cyrus schockt Liam Hemsworth Völlig überfordert mit ihrer Familie? 21.12.2016 17:03 Uhr / tr

Seit Anfang des Jahres schweben Miley Cyrus und Liam Hemsworth wieder auf Wolke sieben. Angeblich wollen die zwei Turteltauben schon bald heiraten, heißt es. Oder wird der australische Beau die Hochzeitspläne noch mal überdenken? Im Cyrus-Clan scheint er sich jedenfalls nicht gerade wohlzufühlen.

Weihnachten ist das Fest der Familie – das sieht Miley Cyrus (24) augenscheinlich auch so. Zusammen mit Lover Liam Hemsworth (26) wird sie die Feiertage wohl im Kreise ihrer Liebsten verbringen, wie ein Instagram-Schnappschuss ihrer Halbschwester Brandi (29) vermuten lässt. Auf dem besagten Foto posiert der gesamte Cyrus-Clan – inklusive Papa Billy Ray Cyrus (55), Mama Tish und den Geschwistern – vor einem kunterbunten Weihnachtsbaum.

Während Miley Cyrus und ihre Verwandtschaft fröhlich in die Kamera lächeln, steht Liam Hemsworth ganz am Rand – und schaut alles andere als begeistert aus der Wäsche. Die Arme hat er vor dem Bauch verschränkt, während sein Lächeln etwas gezwungen wirkt. Es scheint fast so, als wolle der Hottie aus "Die Tribute von Panem" lieber aus dem Bild verschwinden. Fühlt sich Liam etwa in der schrägen Künstler-Familie nicht sonderlich wohl?

Es könnte auch genauso gut sein, dass Liam Hemsworth einfach kein X-Max-Fan ist, sondern um die Festtage herum eher zum Grinch wird. Weshalb der Verlobte von Miley Cyrus eine Schnute auf dem Family-Pic zieht, weiß wohl nur er selbst. Die Fans sehen jedenfalls nichts Verwerfliches in der Pose des Hollywood-Schönlings. Sie finden sogar, dass das eine klassische Haltung des "perfekten Schwiegersohnes" sei.

Andere Nutzer des Kurznachrichtendiensts freuen sich einfach für Miley Cyrus und Liam Hemsworth, dass sie die romantischste Zeit des Jahres zusammen verbringen. "Liam ist dabei! Das macht mich so glücklich. Dieses Weihnachten verbringt sie mit ihrem Mann", schwärmt ein Fan.