Miley Cyrus sportlich Kampf gegen die Weihnachtspfunde 28.12.2016 10:36 Uhr / sk

Nach den Feiertagen mit ihrem Liebsten Liam Hemsworth ist Miley Cyrus zurück auf der Yoga-Matte. Höchste Zeit, findet die Sängerin, die den kulinarischen Köstlichkeiten an Weihnachten offenbar nicht widerstehen konnte.

Miley Cyrus (24) ist ein echter Yoga-Junkie. Bereits in der Vergangenheit teilte die Musikerin Bilder und Videos auf Instagram, die sie bei ihren Übungen auf der Matte zeigen. An Weihnachten stand bei ihr und Liam Hemsworth (26) anstelle von Sport aber wohl eher ein Festessen-Marathon und Faulenzen auf dem Programm. Das zumindest deutet Mileys neues Bild in ihrem virtuellen Fotoalbum an, das sie bei einer Yoga-Übung zeigt. Ihre Beine sind im Moment der Aufnahme in Schneidersitz-Position, ihre Hände sind auf den Boden gestützt – und so hebt sie ihren Körper selbst vom Boden hoch.

Dass es für Miley Cyrus nach den Festtagen höchste Zeit wurde, auf die Yoga-Matte zurückzukehren, macht ihr Kommentar deutlich: "Ich werde nie wieder zehn Tage lang nicht trainieren", beginnt sie den Beitrag, in dem sie ebenfalls gesteht, dass es ihr nicht leicht fiel, wieder aktiv zu werden – doch ihr Bauch sei nach dem Fest voll mit Knödeln und Makkaroni. Zu sehen ist davon auf dem Bild aber nichts, die Freundin von Liam Hemsworth wirkt genauso durchtrainiert und fit wie immer. Ein Eindruck, den auch ihre Follower bestätigen: "Du siehst immer atemberaubend aus", schreibt ein User und ein anderer Instagram-Nutzer lobt: "Eine gut Art, um zu trainieren."

Während der Feiertage hatte Miley Cyrus ihre Fans via Instagram mit süßen Liebes-Pics von sich und Liam Hemsworth überrascht. Auf einem Bild ist das Traumpaar kuschelnd auf der Couch mit Hund Dora zu sehen, auf einem anderen sitzt sie auf seinem Schoß und gibt ihm einen zärtlichen Kuss auf die Wange. Es sieht so, als hätten Miley und Liam ihr erstes Weihnachtsfest nach dem Liebes-Comeback sehr genossen.