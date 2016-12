Miley Cyrus überrascht auf Instagram Ein Fan von kitschigen Weihnachtspullis 21.12.2016 16:47 Uhr / wa

Im Advent sind kitschige Weihnachtspullis total angesagt. Ein Trend, der offenbar auch Miley Cyrus gefällt, wie zahlreiche Pics auf ihrem Instagram-Account zeigen.

Alberne Weihnachtspullis sind in den USA Kult, und auch Miley Cyrus (24) lebt die Tradition momentan voll aus. Auf Instagram teilte die Sängerin in der vergangenen Woche diverse Pics, auf denen sie sich im Ugly Christmas Sweater präsentiert. Doch albernen Weihnachtspullis aus Wolle, versehen mit Schneemännern, roten Nasen und Rentieren scheinen der Freundin von Liam Hemsworth (26) nicht genug zu sein, bei Miley dürfen auch die passenden Accessoires nicht fehlen.

So zeigt sich die "Wrecking Ball"-Interpretin auf einem Pic in einem eher schlichten Weihnachtspulli in Grau, den sie mit einer Lichterkette bestehend aus bunten Glühbirnen aufpeppt. Das Highlight ist aber die extravagante silberne Sonnenbrille mit goldenem Geweih und bunten Kugeln. Doch Miley Cyrus kann noch schriller: Auf einem Selfie posiert sie mit ihrer Schwester Noah Cyrus (16). Während Noah lediglich einen weihnachtlichen Haarreifen trägt, erscheint Miley in voller Montur: mit bereits erwähnter Sonnenbrille, einem knallroten Ugly Christmas Sweater, leuchtenden Glühbirnen um den Hals und einer riesigen Schleife im Haar.

Und auch Mileys Hunde kommen in der Adventszeit offenbar nicht an Weihnachtspullovern vorbei. Zumindest finden sich auf ihrem Instagram-Profil zahlreiche Bilder von flauschigen Vierbeinern in weihnachtlichen Gewändern im Rentier- und Nikolaus-Look. Miley Cyrus macht mit den Pullis zudem Aussagen. Dass die Musikerin gerne mal Marihuana konsumiert, ist kein Geheimnis. Und offenbar will sie auch an Weihnachten nicht auf den Konsum von Cannabis verzichten, wie ein Instagram-Schnappschuss andeutet, auf dem sie in einem Pulli mit folgender Aufschrift zu sehen ist: "Rauche Weed jedes Weihnachten."