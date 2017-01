Miley Cyrus und Liam Hemsworth Baby noch in diesem Jahr 05.01.2017 13:44 Uhr / or

Miley Cyrus und Liam Hemsworth haben für das neue Jahr angeblich große Pläne: Nachwuchs. Nur die Art und Weise, wie sie eine Familie gründen wollen, sei noch nicht abschließend geklärt.

Vor rund einem Jahr feierten Miley Cyrus (24) und Liam Hemsworth (26) ein überraschendes Liebes-Comeback. Seither brodelt es in der Gerüchteküche, wie es mit der Sängerin und dem Schauspieler weiter geht. Nachdem schon länger über eine Hochzeit spekuliert wird, ist nun von Baby-Planung die Rede. Angeblich wollen sie noch in diesem Jahr eine Familie gründen. Wie ein Informant dem "OK!"-Magazin steckte, hätten die beiden in den vergangenen Monaten "sehr ernste Gespräche" über das Thema Nachwuchs geführt.

Der Quelle zufolge seien sich Miley Cyrus und Liam Hemsworth bereits länger sicher, dass sie zusammen Kinder haben wollen. Unklar sei aber noch, auf welchem Weg. Seit ihren Besuchen auf Haiti 2011 denkt die "Wrecking Ball"-Interpretin angeblich ernsthaft über eine Adoption nach. "Sie möchte sie am liebsten alle adoptieren", erklärt der Informant Mileys Einstellung angesichts der vielen Kinder, die weltweit in Not sind. Doch auch eigene Kinder seien für das Paar nicht ausgeschlossen. Im Gegenteil: "Miley und Liam sagen, dass sie im Moment beide die Einstellung haben, dass es großartig wäre, wenn sie schwanger würde. Und wenn nicht, sei es auch in Ordnung."

Ob Miley Cyrus und Liam Hemsworth ihre Fans also noch in diesem Jahr mit einer süßen Baby-News überraschen? Das steht noch in den Sternen. Fest steht: Das Paar scheint seit seiner Reunion glücklicher denn je. Zumindest teilten sie über die Feiertage zahlreiche süße Liebes-Pics mit ihren Followern auf Instagram. Zu Silvester veröffentlichte sie sogar ein heißes Knutsch-Foto mit ihrem Liebsten in dem sozialen Netzwerk.