Miley Cyrus und Liam Hemsworth Für "The Voice" gemeinsam nach Australien 22.12.2016

Schon länger wurde gemunkelt, Miley Cyrus und Liam Hemsworth könnten Hollywood bald den Rücken kehren und nach Australien ziehen. Nun scheint der Plan konkreter zu werden: Die Skandalnudel hat angeblich ein Mega-Angebot als Jurorin bei "The Voice" erhalten.

Dass Miley Cyrus (24) nach ihrem Auftritt als Coach in der US-Ausgabe der Castingshow künftig auch in Down Under auf dem roten Sessel sitzen könnte, wurde schon vor knapp zwei Wochen berichtet. Nun hat die Liebste von Liam Hemsworth (26) laut "Radar Online" ein konkretes Angebot bekommen. "Miley hat einen extrem lukrativen Deal als Jurorin in Staffel 6 von 'The Voice' in Australien erhalten", erzählt eine Quelle.

Sollte Miley Cyrus den Job wirklich annehmen, würde sie zusammen mit Musiklegenden wie Boy George (55) und Seal (53) arbeiten – die sind bereits als Coaches in der australischen Ausgabe von "The Voice" bestätigt. Eigentlich soll Miley allerdings erneut in der US-Show dabei sein, die schlechte Stimmung zwischen ihr und Adam Levine (37) könnte sie aber in Richtung Australien treiben.

Das tut offenbar auch ihr Liebster, Liam Hemsworth. Der soll ganz begeistert von der Aussicht sein, wieder in seine alte Heimat zurückzukehren. "Liam ist voll und ganz für den Umzug. Er will sie unbedingt davon überzeugen", so die Plaudertasche weiter. Der Schauspieler sehne sich schon lange danach, in Australien ein ruhigeres Leben führen zu können. Auch sein Bruder Chris Hemsworth (33) und der Rest seiner Familie wären dann immer in der Nähe.

Die Schwägerin von Liam Hemsworth, Elsa Pataky (40), soll sich zuletzt allerdings gegen einen Umzug von Miley Cyrus nach Down Under ausgesprochen haben. Sie befürchte, dass das Hollywoodpaar für ordentlich Trubel im ruhigen Byron Bay sorgen könnte – und auch die Fotografen die Familie dann regelmäßig belästigen.

Ähnlich skeptisch ist Mileys Mama Tish (49). Diese möchte nicht, dass ihre Tochter ihr den Rücken kehrt – schließlich steht sich Familie Cyrus sehr nahe. "Mileys Mama will nicht, dass sie geht. Aber Miley folgt der Kohle. Ihre Priorität ist momentan einfach die Hochzeit mit Liam und wenn sie mit ihm zurück nach Australien gehen kann und dort ein Vermögen verdient, ist das für sie eine Win-Win-Situation", weiß der Informant.