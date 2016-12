Miley Cyrus und Liam Hemsworth Gruselige Weihnachtsgrüße 23.12.2016 16:58 Uhr / es

Scheint so, als ob sich Liam Hemsworth eine Scheibe von Miley Cyrus abgeschnitten hätte: Denn der süße Schauspieler schockte seine Follower auf Instagram nun mit einem bizarren Foto und Weihnachtsgrüßen der ganz besonderen Art.

Ob Miley Cyrus (24) wohl stolz auf Liam Hemsworth (26) ist? Der aktuelle Instagram-Schnappschuss des Schauspielers versetzt seine Follower jedenfalls in Schrecken. Darauf zu sehen: Eine gruselige Puppe in "Chucky"-Manier. Sie trägt eine Jeans, ein bauchfreies Oberteil und scheint grundsätzlich doch schon etwas älter zu sein. Dazu wünscht Liam Hemsworth seinen Fans einfach nur: "Fröhliche Weihnachten".

Während sich einige Follower fragen, was das zu bedeuten hat und was das Ganze soll, finden andere wiederum den kleinen Freund von Liam Hemsworth viel mehr zum Fürchten: " Das ist eine sehr gruselige Puppe. Ich hoffe, es ist nicht deine, Liam" oder "Das macht mir Angst" heißt es unter anderem in den Kommentaren. Eine andere Nutzerin scherzt sogar: "Toll, jetzt muss ich mir die Augen mit Seife waschen gehen, um das Bild erst einmal zu vergessen." Möglicherweise hat sich Liam Hemsworth bei seiner Verlobten Miley Cyrus angesteckt. Denn die ist schließlich weltbekannt für ihren doch eher schrägen und skurrilen Geschmack.

Miley Cyrus und Liam Hemsworth verbringen Weihnachten bei der Sängerin zu Hause. Das beweist zumindest ein Familienporträt, das Halbschwester Brandi Cyrus am Mittwoch auf Instagram gepostet hat. Darauf zu sehen: Der ganze Cyrus-Clan, von Billy Ray (55) und Tish Cyrus (49) bis hin zu deren Kindern Trace (27), Noah (16), Brandi (29), Braison (22) und Miley. Ebenfalls mit dabei: Liam Hemsworth. Doch der wirkt auf dem Bild eher ein wenig verloren und schaut nur mit aufgezwungenem Lächeln in die Kamera. Ob er wohl keine Lust auf den ganzen Weihnachtstrubel hat? Möglicherweise passt es dem Schauspieler aber auch nicht, die Feiertage nicht in seiner Heimat Australien zu verbringen.

Dabei könnte es derzeit nicht besser zwischen Miley Cyrus und Liam Hemsworth laufen. Sogar die Hochzeitspläne des Paares schreiten angeblich voran. Laut der britischen "Daily Mail" soll es eine intime Feier in kleinen Kreis werden, und zwar direkt am Strand.