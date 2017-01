Miley Cyrus und Liam Hemsworth Heimliche Hochzeit an Silvester? 03.01.2017 14:36 Uhr / sk

Jetzt per E-Mail teilen

Miley Cyrus und Liam Hemsworth teilten über die Feiertage viele Liebes-Pics auf Instagram. Doch ein Detail lässt es nun in der Gerüchteküche brodeln: Haben die Turteltauben etwa heimlich geheiratet?

Als Miley Cyrus (24) und Liam Hemsworth (26) vor rund einem Jahr ein Liebes-Comeback feierten, machten sie zunächst ein großes Geheimnis aus ihrer Beziehung. Doch mittlerweile teilen sie ihr großes Glück mit den Fans, vor allem die Sängerin veröffentlichte über die Feiertage jede Menge süße Pärchen-Pics und Bilder von der Familie auf Instagram. Und mit einem Foto sorgte sie für Gesprächsstoff unter den Fans.

Auf dem Schnappschuss sind unter anderem ihre Mutter Tish Cyrus sowie die Mutter ihres Liebsten, Leonie Hemsworth, auf der gemeinsamen Silvester-Party zu sehen. Das Interessante ist aber der Kommentar zum Bild, in dem es schlicht heißt: "Familie!" Dem fügt Miley Cyrus noch den Hashtag "#Schwiegereltern" hinzu. Kein Wunder, dass die Fans gleich wild spekulierten, ob die "Wrecking Ball"-Interpretin und Liam Hemsworth über die Feiertage heimliche Hochzeit gefeiert haben. Wieso sollte sie sonst von "Schwiegereltern" sprechen? Ausgeschlossen ist eine heimliche Hochzeit natürlich nicht. Doch die Tatsache, dass die Sängerin hinter den Hashtag noch "nicht gesetzlich" in Klammern schrieb, lässt vermuten, dass das Paar nicht offiziell vor dem Gesetz geheiratet hat. Miley meinte demnach wohl eher die Schwiegermutter in spe.

Ob mit oder ohne Trauschein, Miley Cyrus und Liam Hemsworth scheinen momentan auf Wolke sieben zu sein. An Silvester teilte die Sängerin ein süßes Kuss-Bild mit dem Hottie in ihrem virtuellen Fotoalbum. Und zu einem Bild, das sie über die Weihnachtsfeiertage veröffentlichte, und auf dem sie mit ihrem Hund Dora und Liam zu sehen ist, schrieb sie: "Denke darüber nach, wie glücklich wir sind, Doras erstes Weihnachten zusammen als Familie zu feiern."