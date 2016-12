Miley Cyrus und Liam Hemsworth Hochzeit zum Jahreswechsel? 28.12.2016 16:16 Uhr / cb

Nachdem Miley Cyrus und Liam Hemsworth Weihnachten zunächst in den USA feierten, verbringt das Paar Silvester anscheinend erneut bei Liams Familie in Australien. Prompt wird wieder gemunkelt, die zwei Stars kämen nicht nur zum Feiern vorbei – ihre Hochzeitspläne sollen in die heiße Phase gehen.

Zumindest schneiten Miley Cyrus (24) und Liam Hemsworth (26) umgehend bei seiner Familie vorbei, wie diverse Weihnachts-Schnappschüsse auf Instagram beweisen. So teilte Liams Bruder Chris Hemsworth (36) ein Foto der gesamten Familie im Einheitslook. In lustigen Onesies kuscheln sich Chris, Liam, Miley und Co. auf eine riesige Couch. Im Hintergrund steht in großen leuchtenden Lettern "Merry Christmas" geschrieben. Es scheint, als wäre Miley Cyrus längst als neues Mitglied im Hemsworth-Clan aufgenommen worden.

Dementsprechend kursieren einmal mehr die Gerüchte, die Hochzeitsglocken könnten bald läuten. Laut Informationen der "Herald Sun" steht eine Hochzeit ganz oben auf der To-do-Liste von Liam Hemsworth und Miley Cyrus. Eine unbekannte Quelle verriet dem Blatt: "Sie werden Silvester in diesem Jahr wieder in Australien verbringen. Die Leute in Byron [Bay] sind in höchster Alarmbereitschaft für ihre Hochzeit. Man hört, sie machen Pläne, während sie hier sind."

Gut möglich, dass Liam und Miley sogar klammheimlich als verheiratetes Paar ins neue Jahr starten. Schließlich halten der Schauspieler und die Sängerin ihre Beziehung deutlich privater, seit sie ihr Liebes-Comeback gaben. Eine Trauung im kleinen Kreis wäre somit wenig verwunderlich. Ihren alten Verlobungsring trägt Miley Cyrus schon längst wieder stolz am Finger. Den schmalen Reif hatte Liam Hemsworth seiner Freundin bereits 2012 angesteckt, 2013 trennten sich der Hollywood-Beau und der Popstar jedoch. Ob es nun im zweiten Anlauf mit der Eheschließung klappt, bleibt abzuwarten.

Wie gut ihre Beziehung nun läuft, will Miley Cyrus einem Informanten von "Hollywood Life" zufolge auch auf der Leinwand zeigen. Angeblich will die Skandalnudel einen neuen Streifen mit ihrem Liebsten drehen. Damit würde sich der Kreis schließen: 2010 lernte sich das Pärchen am Set von "Mit Dir an meiner Seite" kennen.