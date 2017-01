Miley Cyrus und Liam Hemsworth Keine Hochzeit wegen Trump? 23.01.2017 15:50 Uhr / es

Seit Monaten wird über eine Hochzeit von Miley Cyrus und Liam Hemsworth spekuliert. Doch nun könnte die Vermählung des Traumpaares auf Eis gelegt werden – angeblich wegen der Präsidentschaft von Donald Trump.

Dass Miley Cyrus (24) kein Fan von Donald Trump (70) ist, ist kein Geheimnis. Bereits im US-Wahlkampf machte sich die Verlobte von Liam Hemsworth (27) für seine Gegenkandidatin Hillary Clinton (69) stark, und auch am vergangenen Wochenende protestierte sie wie viele andere Menschen lautstark gegen den neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Dieses politische Engagement soll nun angeblich auch Einfluss auf ihr Privatleben haben. Wie eine Quelle "Hollywood Life" steckte, will sie mit der Hochzeit warten, bis die Präsidentschaft von Donald Trump beendet ist. Aber warum?

"So viele von Mileys Überzeugungen sind momentan bedroht", berichtet der Informant über die Gründe, die Miley Cyrus zu diesem Schritt bewogen haben sollen. "Sie möchte Stellung beziehen und nicht heiraten, während andere so sehr in Trumps Amerika leiden. Miley möchte ihre Zeit auf wichtige soziale Themen fokussieren und nicht auf eine Hochzeit." Berichten zufolge planten die Musikerin und der australische Schauspieler ihre Hochzeit im kommenden Sommer, angeblich war eine Feier im Haus von Liams Bruder Chris Hemsworth (33) in Down Under geplant.

Ob Miley Cyrus und Liam Hemsworth ihre Hochzeitspläne tatsächlich auf Eis legen, bis Amerika einen neuen Präsidenten bekommt, bleibt im Bereich des Spekulativen. Fest steht hingegen, dass die Sängerin weiter gegen die Präsidentschaft von Donald Trump und für Frauen- und Menschenrechte protestiert. Die "Wrecking Ball"-Interpretin war eine von vielen Prominenten, die am Wochenende bei den Protestmärschen in den USA zum Amtsantritt ihr Gesicht zeigten, wie zahlreiche Bilder und kurze Videos auf ihrem Instagram-Account beweisen.