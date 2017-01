Miley Cyrus und Liam Hemsworth Last Minute-Hochzeit an Silvester? 09.01.2017 10:56 Uhr / es

Miley Cyrus und Liam Hemsworth teilten an Neujahr ein heißes Knutschbild auf Instagram. Doch kann es sein, dass sie in diesem Moment bereits Mann und Frau waren? Angeblich schon. An Silvester sollen sie im Kreis der Familie Hochzeit gefeiert haben.

An den Feiertagen zeigte Miley Cyrus (24) der Welt einmal mehr, wie glücklich sie momentan mit ihrem Liebsten Liam Hemsworth (26) ist, indem sie ein süßes Knutschfoto von der Silvester-Party auf Instagram teilte. Geht es nun nach einem Informanten des "NW"-Magazins, könnte die verliebte Laune im Moment der Aufnahme daran liegen, dass das Paar kurz zuvor geheiratet hat. Denn demnach feierten Miley und Liam in San Diego nicht nur mit ihren Familien ins neue Jahr, sondern auch eine Last Minute-Hochzeit.

"Es war alles extrem auf die letzte Minute", weiß der Informant zu berichten. Angeblich hätten die Familienangehörigen erst wenige Stunden zuvor erfahren, dass Miley Cyrus und Liam Hemsworth an dem Abend heiraten. "Liams gesamte Familie flog über die Ferien ein und Cyrus' Familie war ebenfalls in der Stadt. Es war wie ein Selbstläufer, es zu tun, weil alle zusammen waren." Bereits kurz nach Silvester war über eine Hochzeit spekuliert worden. Der Grund: Die Sängerin teilte in ihrem virtuellen Fotoalbum ebenfalls ein Bild, auf dem unter anderem ihre Mutter Tish Cyrus sowie Leonie Hemsworth, die Mama von Liam Hemsworth, zu sehen waren. Im Kommentar zum Pic fügte sie den Hashtag "#Schwiegereltern" hinzu, was umgehend zu der Spekulation führte, dass Miley damit eine Hochzeit bestätigt haben könnte.

Ob Miley Cyrus und Liam Hemsworth tatsächlich in den Hafen der Ehe eingelaufen sind, bleibt momentan aber im Bereich des Spekulativen. Denn die Musikerin und der australische Beau haben sich bislang nicht zu den Berichten geäußert.