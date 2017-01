Miley Cyrus und Liam Hemsworth Mit heißen Küssen ins neue Jahr 02.01.2017 10:46 Uhr / am

2017 hat für Miley Cyrus und Liam Hemsworth offensichtlich gut begonnen: Mit heißen Küssen feierte das Promi-Paar den Jahreswechsel, wie ein süßer Schnappschuss zeigt. Und auch sonst passte offenbar alles auf der Silvester-Party des Paares.

Schon über die Weihnachtsfeiertage erfreuten Miley Cyrus (23) und Liam Hemsworth (26) ihre Follower mit süßen Liebes-Pics auf Instagram. Und gleich zum Jahreswechsel ging es damit weiter: In den frühen Morgenstunden des 1. Januar teilte die Musikerin ein süßes Bild von sich und ihrem Liebsten. Eng umschlungen stehen sich beide im Moment der Aufnahme gegenüber – und küssen sich leidenschaftlich auf den Mund.

Das Bild entstand offensichtlich auf der Silvester-Party von Miley Cyrus und Liam Hemsworth, wie die Dekoration zeigt. Der Raum ist golden geschmückt, überall glitzert und glänzt es. Der Hingucker der Dekoration ist eine Leuchttafel, auf der in großen Lettern "Happy New Year" steht. Aber nicht nur die Deko war in Gold gehalten, auch Miley und Liam glänzten in goldenen Outfits: Sie trug einen kurzen Glitzerrock, er eine glänzende Hose im gleichen Farbton. Wie glücklich die beiden seit ihrer Liebes-Reunion sind, macht auch noch ein anderes Foto deutlich, das sie auf Instagram teilte und auf dem der australische Beau alleine zu sehen ist. Im Kommentar dazu heißt es: "Sorry. Mein Mann ist hot."

Die Turteltauben feierten Silvester aber nicht alleine, sondern zusammen mit ihren Familien. Das zeigen andere Bilder von der Veranstaltung. Bereits Weihnachten verbrachten Miley Cyrus und Liam Hemsworth glücklich gemeinsam. Gleich mehrere Liebes-Selfies teilten sie über die Festtage auf Instagram. Zu einem Pic, auf dem das Paar mit seinem Hund Dora auf der Couch kuschelnd zu sehen ist, schrieb sie: "Denke darüber nach, wie glücklich wir sind, Doras erstes Weihnachten zusammen als Familie zu feiern."