Miley Cyrus und Liam Hemsworth Pre-Hochzeitsessen mit den Schwiegereltern 10.01.2017 14:30 Uhr / lm

Miley Cyrus und Liam Hemsworth wurden nun erneut mit ihren Eltern beim Dinner gesichtet. Ob die geplante Hochzeit des Hollywood-Paares Thema am Tisch war?

Für Miley Cyrus (24) und Liam Hemsworth (26) scheint nach dem Liebes-Comeback tatsächlich alles rund zu laufen: Von ihrem neuen Glück zeugen diverse Kuschel-Pics auf Instagram und auch die Familien der Stars verstehen sich offenbar bestens. Laut "ET" genossen die Turteltauben am Samstag ein Dinner im noblen "Nobu" im kalifornischen Malibu. Mit von der Partie: Mileys Mutter Tish Cyrus sowie die Eltern des australischen Beaus.

Ein Foto von dem Abend zeigt Miley Cyrus gemeinsam mit Liams Mutter, Leonie Hemsworth, beim Verlassen der Location. Und die Sängerin und ihre mögliche Schwiegermutter in spe gehen nicht einfach nebeneinander her, sondern halten sich im Moment der Aufnahme ganz fest umarmt, als wollten sie sich nie mehr loslassen. Ob sie sich beim Verlassen des Restaurants über die geschmiedeten Pläne für die Hochzeit von Miley und Liam freuen? Das bleibt ein Familiengeheimnis. Möglich wäre es aber, denn immerhin verdichten sich seit Wochen die Gerüchte, dass das Paar in naher Zukunft in den Hafen der Ehe einlaufen möchte.

Dass sich die "Wrecking Ball"-Interpretin gut mit der Familie von Liam Hemsworth versteht, ist indes kein Geheimnis, das Paar verbrachte bereits einige Urlaube bei seinen Eltern in Australien. Und auch die Eltern untereinander kommen offenbar bestens miteinander aus. Erst an Neujahr teilte Miley Cyrus ein Bild auf Instagram, auf dem ihre Mutter Tish Cyrus, Leonie Hemsworth und Elsa Pataky (40), die Frau von Chris Hemsworth (33), zu sehen sind. Alle drei Damen liegen sich in den Armen und lachen fröhlich in die Kamera. Die Musikerin fügte dem Pic vielversprechend den Hashtag "#Schwiegereltern" hinzu.